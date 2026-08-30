경제라인, 당장 실적 낼 실무형 정통·현장 관료 전진배치 [6개 부처 개각]

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령은 30일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 이형일 재경부 1차관을 지명했다. (청와대 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.8.30/뉴스1

30일 단행된 이재명정부 개각에서 경제라인은 실무형 전문가가 중용된 점이 눈에 띈다. 3대 메가프로젝트 추진 등을 통한 잠재성장률 반등을 안정적으로 이끄는 한편 부동산 공급 대책 등 당면 현안에도 즉시 성과를 낼 수 있게 ‘능력’ 중심으로 인사가 이뤄졌다는 평가다.



이날 관가에 따르면 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자로 발탁된 이형일(55·사진) 재경부 1차관은 경제정책과 거시경제 관리에서 전문성을 인정받는 경제 관료로 손꼽힌다. 서울대 경제학과 재학 중이던 1992년 행정고시 36회에 합격해 재무부에서 공직생활을 시작했다.



이 후보자는 정부 성향과 상관없이 능력을 인정받아 중용됐다. 문재인정부에서는 청와대 경제수석실 선임행정관·기재부 경제정책국장·차관보·청와대 경제정책비서관을 지냈다. 윤석열정부에서는 기재부 차관보와 통계청장(현 국가데이터처장·차관급)을 역임하기도 했다. 이재명정부 출범 후에는 기재부(재경부) 1차관을 맡아 물가·일자리·성장률 관리에 주력했다. 올해 2월 중동전쟁 발발 후 국제유가가 급등하자 석유 최고가격제를 안정적으로 운용해 물가 급등을 막았다. 이 후보자는 7월 하반기 경제성장전략에 담긴 ‘3·4·5 비전’을 주도적으로 설계하기도 했다. 이 비전은 ‘잠재성장률 3%, 수출 세계 4강, 1인당 국민소득 5만달러’ 목표를 말한다.



국토교통부 장관 후보자로 지명된 홍지선 국토부 2차관은 경기도에서 도시·주택과 건설·교통 분야 주요 보직을 거친 정통 관료다. 이재명 대통령이 경기도지사로 재직할 때 인연을 맺은 홍 후보자는 수도권 주택 공급난 해소 등 부동산 시장 안정화를 위한 중책을 맡게 됐다.



홍 후보자는 강원 동해 출신으로 1996년 지방고등고시(2회)로 공직에 입문한 뒤 주로 경기도에서 일했다. 이 대통령이 경기도지사로 있을 때는 철도항만물류국장과 도시주택실장 등을 맡았다. 이후 남양주시 부시장을 지냈으며 지난해 12월 국토부 2차관으로 발탁돼 도로와 철도, 항공 등 교통 정책과 건설 정책을 총괄하고 있다. 그가 장관으로 취임하면 무엇보다 시급한 과제가 주택 공급난 해소 방안이다. 서울만 해도 용산공원과 태릉CC, 그린벨트 등 국토부가 염두에 둔 지역을 두고 서울시와 주민 반발이 거세 진척이 안 되는 곳이 상당하다.



이소영 중소벤처기업부 장관 후보자는 더불어민주당 내 정책통으로 민주당의 ‘보완수사권 폐지법안’ 등의 처리과정에서 쓴소리를 마다하지 않았다. 1985년생인 이 후보자는 2009년 사법시험에 합격하고 2012년 사법연수원(41기) 수료 후 김앤장 법률사무소 변호사로 일했다. 2016년 퇴직한 뒤 기후변화 문제를 중점적으로 다루는 사단법인 ‘기후솔루션’을 설립했다. 2020년 총선에서 민주당의 영입인재로 정치권에 들어와 경기 의왕과천 지역 후보로 출마해 당선됐고 재선에도 성공했다.



금융투자소득세 도입 반대, 조속한 상법 개정 등 금융·조세 이슈에서 독자적인 목소리를 많이 냈고, 윤석열정부에서 서울·양평 고속도로 특혜 의혹이 불거졌을 때 활약상이 화제가 되기도 했다.

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