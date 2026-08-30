‘니가 왜 거기서 나와’…공항서 앵무새 알 50개가 우르르

남아프리카공화국 공항에서 적발된 태국 국적 50세 남성의 소지품에서 발견된 앵무새알 50개 중 일부가 부화한 모습. 남아프리카공화국 산림수산환경부(DFFE) 공식 페이스북 캡처

남아프리카공화국의 공항 수하물에서 앵무새 알 50개가 무더기로 발견되는 황당한 일이 벌어졌다.

압수된 알 가운데 상당수는 실제로 부화했으며, 현재 현지 국립동물원에서 새끼들의 생존을 위한 집중적인 관리가 이뤄지고 있다.

27일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 남아프리카공화국(이하 남아공) 산림수산환경부(DFFE)는 최근 요하네스버그 OR탐보 국제공항에서 멸종위기종인 앵무새 알을 소지한 혐의로 태국 국적의 50세 남성을 체포했다.

이 남성은 수하물 안에 직접 만든 인큐베이터 형태의 가방을 마련하고 그 안에 앵무새 알 50개를 넣어 운반한 혐의를 받고 있다.

당국이 알을 압수한 뒤 확인한 결과 상당수가 부화한 상태였으며, 현재 프리토리아 국립동물원 직원들이 부화한 새끼들을 돌보고 있다.

초기 조사에서는 압수된 알들이 멸종위기에 처한 야생동식물의 국제 거래를 규제하는 국제협약인 CITES의 보호 대상 앵무새 종인 것으로 확인됐다.

이번 사건은 DFFE와 환경범죄 단속 조직인 그린 스콜피언스, 경찰 여러 부서가 참여한 합동 작전 과정에서 적발됐다.

야생동물 알을 수하물에 숨기는 데 그치지 않고 부화를 위한 인큐베이터 형태의 장비까지 마련했다는 점에서 밀반입 수법이 치밀해지고 있다는 지적이 나온다.

유죄가 확정될 경우 해당 남성은 야생동물 밀매 혐의로 최대 1000만 랜드(약 8억원)의 벌금이나 최대 10년의 징역형을 받을 수 있다. 두 가지 처벌이 함께 내려질 수도 있다.

남아공 환경부 장관 데이비드 메이니어는 관계 기관의 공조를 강조하면서 압수된 알을 부화시키고 새끼들을 돌보고 있는 국립동물원 직원들에게 감사를 전했다.

문제는 이번 사건이 처음이 아니라는 점이다.

앞서 지난 7월에도 같은 OR탐보 국제공항에서 태국 국적의 23세 남성이 앵무새 알 418개를 밀반입하려다 적발된 것으로 전해졌다.

불과 한 달 사이 같은 공항에서 앵무새 알이 잇따라 적발되면서 국제적인 야생동물 밀매 조직이 앵무새를 주요 밀매 대상으로 삼고 있는 것 아니냐는 우려가 나온다.

DFFE는 잇따른 사건이 국제적인 야생동물 밀매 조직의 규모가 커지고 수법 역시 점점 정교해지고 있음을 보여준다고 밝혔다.

당국은 야생에서 앵무새 알을 불법으로 채취해 거래하는 행위가 야생 조류 개체군과 동물 복지에 심각한 위협이 될 수 있다고 경고했다. 특히 알과 부화한 새끼들이 밀반입 과정에서 열악한 환경에 노출될 수 있다고 설명했다.

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