[네팔 대홍수] 실종자 가족 "골든타임 완전히 지나…헬기 더 띄워달라"

네팔 대홍수로 실종된 두산에너빌리티 직원의 가족들이 정부와 기업을 향해 더 신속하고 적극적인 수색에 나서달라고 촉구했다.



두산에너빌리티 실종 직원 중 1명인 김모 씨의 가족들은 30일 경기 성남시 분당두산타워에서 기자들과 만나 "골든타임이 완전히 지났다"며 "헬기를 한 번이라도 더 띄워달라. 조금이라도 많이 떠서 생존해 있다면 구조요청을 할 수 있게 해달라"고 호소했다.

지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처

가족들은 현지에 파견된 정부와 기업 대응팀이 네팔 측과 협의해 발전소 위어(weir) 댐 부근 비행 제한을 해제하고 지상군 구조대를 투입해야 한다고 주장했다.



또 지난 28일부터 시행한 헬기 수색의 항적 데이터와 촬영 영상·사진 등을 가족들에게 모두 공개할 것을 요구했다.



가족들은 김씨가 다른 한국인 실종자들이 있던 사무동 등에서 10㎞가량 떨어진 위어댐 인근 사무실에 근무했는데, 해당 지점에 대한 수색은 제대로 이뤄지지 않고 있다고 지적했다.



이들은 "위어 댐에 대한 수색이 전혀 되지 않아 거의 100시간째 어떤 정보도 받지 못하고 있다"며 "한 명이라도 우리 국민, 직원이 있으니 누락되지 않도록 찾아봐 달라"고 강조했다.



지난 26일 발생한 네팔 대홍수로 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명은 연락이 두절된 상태다. 두산에너빌리티 직원 6명, 남동발전 직원 3명이다.



정부와 두산에너빌리티, 남동발전 현장 대응팀은 헬기를 이용해 현장 수색을 진행하고 있다.



네팔군 당국은 발전소 건설 현장 인근에서 최근 지상 수색을 한 것으로 전해졌다.



현재까지 연락이 두절된 한국인 근로자에 대한 소식은 들려오지 않고 있다.

<연합>

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