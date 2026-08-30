미키광수, 제주도에서 슬리퍼 도난 피해…"좋은 말 할 때 가지고 와라"

코미디언 미키광수가 제주도에서 슬리퍼를 도난당했다고 알렸다.

미키광수는 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 주황색 슬리퍼 사진과 함께 "이날 오후 5시에서 5시 30분 사이 제가 제주도 판포포구 다이빙하는 곳 반대편 스노쿨링 하러 들어갔을 때 지금은 구할 수도 없는 제 슬리퍼 신고 가신 분, 빨리 가지고 와라"고 글을 올렸다.

미키광수. 미키광수 인스타그램

그는 "평생 죄책감으로 시달리지 말고, 사람은 누구나 실수할 수 있다"라며 "저 색깔은 구하기 힘들어서 착각할 수가 없다, 좋은 말 할 때 가지고 와라"고 경고했다. 그러면서 "지금 돌려준다면 책임을 묻지 않겠다"라며 "집으로 올 때 발 엄청 아팠다"라고 덧붙였다.

이후 미키광수는 29일 슬리퍼 분실과 관련된 기사를 갈무리해 올리며 "일이 너무 커져 버렸다, 난 그냥 내 슬리퍼만 찾고 싶었을 뿐인데"라며 "이제 전 국민이 알게 됐다, 좋은 말 할 때 가지고 와라, 아직 늦지 않았다"고 재차 경고했다.

그러면서 "슬리퍼만 제자리에 갖다 놓으면 모든 것을 없었던 일로 하겠다"라며 "나도 여기서 멈추고 싶다, 일을 더 크게 만들지 말라, 주변 사람들 슬리퍼를 주목해 달라"고 거듭 당부했다.

또한 미키광수는 한 숙박업체가 "CCTV를 돌려보려고 한다"며 대화를 나눈 것을 갈무리해 올렸다. 이어 "수사망이 점점 좁혀 온다"라며 "만약에 제 슬리퍼를 신고 가셨다면 여기 게스트 하우스에 맡겨 주시면 제 불주먹은 잠시 쉬도록 하겠다, 제발 지금까지 배운 무술을 쓰지 않게 해 달라"고 상황을 알렸다.

미키광수는 2005년 SBS '웃찾사'로 데뷔해 '개그투나잇', '코미디빅리그' 등에 출연했다. 현재 자신의 유튜브 채널을 통해 활동하고 있다.

<뉴스1>

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