김동현, 넷째 맞이 준비…“이제 진짜 실감한다”

김동현 부부가 넷째 아이의 출산을 앞두고 본격적인 준비에 나섰다.

29일 유튜브 채널 ‘동현이넷’에는 ‘동현이네 출산가방 종결편! 가방 하나로 준비 끝’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 넷째 아이를 기다리고 있는 김동현 부부가 출산을 앞두고 아기를 맞이할 준비를 하는 모습이 담겼다.

김동현 부부가 넷째 아이의 출산을 앞두고 본격적인 준비에 나섰다. 동현이넷

이날 두 사람은 출산을 앞두고 그동안 마련해 둔 아기 용품을 살펴보며 하나씩 확인하는 시간을 가졌다. 김동현은 곧 새로운 가족이 태어난다는 사실을 체감한 듯 설레는 마음을 감추지 못했다.

김동현은 “이제 진짜 실감한다”고 말하며 넷째 아이의 탄생이 가까워졌음을 체감했다. 이미 다둥이 부모인 두 사람이지만 새로운 가족을 맞이하는 순간을 앞두고 느끼는 기대감은 남달랐다.

김동현의 아내는 주변에서 선물로 받은 아기 옷과 각종 육아용품을 꺼내 보였다. 준비된 물건은 상당한 양이었고, 두 사람은 아기가 입을 작은 옷들을 살펴보며 김동현은 연신 귀엽다는 듯 웃음을 터뜨렸다.

특히 출산을 앞두고 새롭게 마련한 침대도 관심을 모았다. 김동현의 아내는 “고민 끝에 이번 출산이 마지막이니까 제가 써보고 싶었던 침대를 잘 선택한 것 같다”고 설명했다.

조립이 완료된 침대를 확인한 김동현의 아내는 만족감을 드러내며 외관을 칭찬했다. 공개된 침대는 견고한 구조를 갖춘 모습으로 눈길을 끌었다.

해당 제품은 온라인에서 약 270만 원대 가격으로 판매되는 것으로 알려졌다. 넷째 아이의 출산을 앞둔 김동현 부부는 아기 용품부터 필요한 가구까지 차근차근 준비하며 새로운 가족을 맞이할 채비를 이어갔다.

한편 김동현 부부가 넷째 아이를 기다리며 어떤 출산 준비 과정을 거치고 있는지, 다둥이 부모의 현실적인 육아 준비 모습에 관심이 모이고 있다.

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