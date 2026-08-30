‘아메리카호’ 새 표지판 세우고 춤추는 트럼프 영상 ‘눈길’

도널드 트럼프 미국 대통령이 5대호(湖) 가운데 하나인 온타리아호 이름을 ‘아메리카호’(Lake America)로 바꾼 조치의 후폭풍이 거세다. 캐나다가 강력히 반발하며 호숫가에 ‘온타리오호’라고 새겨진 초대형 표지판을 설치하자, 트럼프는 사회관계망서비스(SNS)에 직접 아메리카호 표지판을 꽂는 장면이 담긴 동영상을 게시하는 것으로 맞대응했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS에 올린 동영상의 한 장면. ‘아메리카호에 오신 것을 환영합니다’라는 새 표지판 뒤에서 트럼프가 특유의 YMCA 춤을 추고 있다. 오른쪽 아래에 캐다가 세운 옛 표지판이 쓰러져 있다. SNS 캡처

29일(현지시간) 트럼프의 SNS에 올라온 영상을 보면 호숫가에 ‘온타리오호에 오신 것을 환영합니다’라고 적힌 표지판이 세워져 있는 장면으로 시작한다. 잠시 후 트럼프가 그보다 더 큰 표지판을 들고 호숫가에 나타난다. 새 표지판에는 ‘아메리카호에 오신 것을 환영합니다’라고 적혀 있다.

트럼프는 옛 표지판을 발로 걷어차 넘어뜨린 뒤 그 자리에 새 표지판을 고정시킨다. 그 다음 활짝 웃으며 특유의 ‘와이엠시에이’(YMCA) 춤을 덩실덩실 춘다.

이는 캐나다 온타리오주(州) 정부가 트럼프의 호수 개명(改名) 조치에 항의하는 차원에서 호숫가에 대형 표지판을 세운 것을 조롱한 게시물로 풀이된다. 더그 포드 온타리오주 총리는 이날 ‘온타리오호. 지금도, 언제나’(Lake Ontario. Now and Always)라는 문구가 새겨진 대형 표지판을 만들어 대중 앞에 공개했다. 약 1.8ｍ 높이의 지지대 위에 설치된 표지판은 가로 7.3ｍ, 세로 3.6ｍ의 위용을 자랑한다. 포드 총리는 SNS 글에서 “트럼프 대통령이 (백악관을) 떠나고 한참 후에도 이곳은 영원히 온타리오호라고 불릴 것”이라고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS에 올린 동영상의 한 장면. ‘온타리아호에 오신 것을 환영합니다’라고 적힌 표지판이 세워진 호숫가에 트럼프가 ‘아메리카호에 오신 것을 환영합니다’라는 새 표지판을 든 채 등장하고 있다. SNS 캡처

앞서 트럼프는 온타리아주와 미국 뉴욕주 사이에 있는 온타리오호 명칭을 아메리카호로 변경하는 내용의 행정명령에 서명했다. 이는 캐나다가 미국과의 무역·관세 협상을 결렬시킨 데 대한 일종의 제재 조치로 풀이된다. 미국은 50%나 되는 고율의 관세 부과 카드를 꺼내들어 캐나다를 압박했으나, 마크 카니 캐나다 총리는 “도저히 받아들일 수 없다”고 버텼다. 이어 캐나다도 미국에 똑같은 세율의 보복 관세를 부과할 뜻을 밝히며 양국 간의 “무역 전쟁”을 선언했다.

하지만 호수명을 바꾼 트럼프의 조치를 놓고선 미국인들조차 반응이 엇갈린다. 미국의 주들 가운데 유일하게 온타리오호와 접한 뉴욕주의 캐시 호컬(민주당) 주지사는 “우리는 아메리카호로 부르지 않을 것”이라며 트럼프를 겨냥해 “캐나다 정부의 대미 보복 관세 부과 때문에 캐나다로의 수출길이 막힐까봐 불안해 하는 뉴욕주 농민들의 현실을 외면한 터무니없는 처사”라고 비판했다. 그러자 트럼프는 “뉴욕주를 신경 쓰지 않는 어리석은 호컬 주지사는 수십년간 무역과 관세로 우리를 착취해 온 캐나다 편에 섰다”며 “나약하고 무능한 인물”이라고 꼬집었다.

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