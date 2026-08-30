'푸른거탑 행보관' 송영재 "막내 이병 이용주가 벌써 하늘나라로…허망" 애도

배우 송영재가 이용주의 사망 소식에 애도를 표했다.

'푸른거탑'에서 행정보급관 역을 연기했던 송영재는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "참 슬프네요"라며 "오랜 동료이자 동생인 '푸른거탑'의 막내 이병 이용주가 벌써, 벌써 하늘나라로 갔네요, 참 허망합니다"라고 전했다.

배우 이용주. 뉴스1

이어 "우리 용주를 아는 지인 분들은 좋은 곳으로 가도록 기도 부탁드립니다"라며 "용주야 잘 가, 참 슬픈 밤이네요"라고 애통한 심경을 드러냈다.

송영재와 이용주는 2012년부터 2014년까지 방송된 tvN 군대 시트콤 '푸른거탑' 시리즈에 함께 출연했다.

앞서 지난 29일 이용주는 44세를 일기로 갑작스럽게 사망했다. 사인은 심장마비인 것으로 전해졌다.

이용주는 지난 2004년 영화 '도마 안중근'을 통해 데뷔했으며 MBC '안녕, 프란체스카' '궁' 등에 출연했다. 특히 그는 tvN '막돼먹은 영애씨' 시리즈를 비롯해 '푸른거탑' 시리즈에 신병 이용주 역으로 출연하며 큰 사랑을 받았다.

<뉴스1>

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