네팔 대홍수 사망자 584명, 실종자 2482명…한국인 9명 행방도 ‘아직’

네팔과 중국 국경인 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생한 지 사흘째인 28일(현지시간) 양국에서 파악된 전체 사망자수가 584명, 실종자수는 2482명으로 늘었다.

로이터 통신 등에 따르면 네팔 경찰은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 이날까지 579명이 숨졌다고 밝혔다. 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서 이번 홍수와 연관된 산사태로 숨진 사망자도 3명에서 5명으로 늘면서 양국 전체 사망자수는 584명으로 집계됐다.

네팔 대홍수 피해 지역인 네팔 동부 바그마티주 라슈와 지역 한 마을의 지난 18일 촬영된 위성 사진(왼쪽)과 대홍수 다음 날인 지난 27일 촬영된 모습 비교. AFP연합뉴스

네팔에서 발생한 실종자수는 1924명으로, 티베트에서 파악된 실종자 558명을 합쳐 총 2482명이다.

실종자 중 외국인 517명은 인도와 미국 등 30여개국 출신이다. 현지에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 9명도 여전히 연락이 끊긴 상태다.

인명피해가 크게 늘면서 여러 국가가 지원하겠다고 나섰음에도 네팔은 이를 거절했다. 현지 매체 카트만두 포스트는 한국을 비롯해 인도, 중국, 미국, 영국, 일본, 스리랑카, 방글라데시가 자국 수색·구조팀이 구조에 참여할 수 있게 허용해 달라고 네팔 정부에 요청했다고 보도했다.

28일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 대학 병원에서 실종자를 찾는 시민들이 전단지를 둘러보고 있다. 연합뉴스

하지만 로크 바하두르 체트리 네팔 외교부 대변인은 “네팔 보안군이 구조 작전을 수행할 능력이 충분하다”며 “전문적 도움이나 지식이 필요하면 그때 요청할 것”이라고 밝혔다.

이번 대홍수는 지구 온난화로 인한 히말라야산맥의 기후변화 탓에 엄청난 규모의 빙하와 암석이 붕괴하면서 발생했을 가능성이 제기됐다.

해발 7234m 랑탕리룽산의 빙하가 암석과 함께 무너지면서 하류 지역으로 휩쓸려 내려가 큰 홍수가 일어났을 것이란 분석이 나왔다. 빙하가 녹은 탓에 호수에서 막대한 양의 물이 방출되는 현상인 ‘빙하호 붕괴’가 발생했다는 추정도 있다.

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