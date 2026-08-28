'네팔·중국 대홍수' 사망자 584명…실종자 2500명 육박

네팔과 중국 국경인 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생한 지 사흘째인 28일(현지시간) 양국에서 파악된 전체 사망자 수가 584명으로 늘고 실종자 수도 2천500명에 육박했다.



로이터 통신 등에 따르면 네팔 경찰은 지난 26일 북부 바그마티주 일대에서 발생한 대규모 홍수로 이날까지 579명이 숨졌다고 밝혔다.

네팔 대홍수 피해 지역인 네팔 동부 바그마티주 라슈와 지역 한 마을의 지난 18일 촬영된 위성 사진(왼쪽)과 대홍수 다음 날인 지난 27일 촬영된 모습 비교. AFP연합뉴스

같은 날 인근에 있는 중국 티베트자치구 르카쩌시 지룽현에서 이번 홍수와 연관된 산사태로 숨진 사망자도 3명에서 5명으로 늘면서 현재 양국 전체 사망자 수는 584명이다.



전날까지 전체 사망자 수는 362명이었으나 이날 네팔 바그마티주 안팎에서 시신이 잇따라 수습되면서 200명 넘게 증가했다.



또 네팔에서 발생한 실종자 수도 기존 977명에서 1천924명으로 2배 가까운 수준으로 급증했다.



이에 따라 티베트에서 파악된 실종자 558명과 합친 전체 실종자 수는 2천482명으로 집계됐다.



실종자 중 외국인 517명은 인도와 미국 등 30여개국 출신이다. 이 지역에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 9명도 여전히 연락이 끊긴 상태다.



아직 네팔 정부의 집계에 포함되지 않은 비공식 실종자들까지 고려하면 이번 대홍수로 인한 최종 인명피해 규모는 가늠하기 힘든 상황이다.

27일(현지 시간) 네팔 바그마티주 누와코트 지구에서 한 주민이 홍수로 파손된 트럭 옆에 서서 피해 현장을 바라보고 있다. AP연합뉴스

인명피해가 크게 늘면서 여러 국가가 지원하겠다고 나섰지만 이날 네팔 외교부는 국제적인 재정 지원은 필요하다면서도 수색·구조 작전과 관련해서는 다른 국가의 도움을 거절했다.



현지 매체 카트만두 포스트는 한국을 비롯해 인도, 중국, 미국, 영국, 일본, 스리랑카, 방글라데시가 자국 수색·구조팀이 구조에 참여할 수 있게 허용해 달라고 네팔 정부에 요청했다고 보도했다.



로크 바하두르 체트리 네팔 외교부 대변인은 "(다른 국가들이) 도와주겠다고 제안하는 것은 자연스럽다"면서도 "우리 보안 기관들이 수색과 구조 작업을 하고 있고 현재로서는 그런 도움이 필요하지 않다"고 말했다.



그러면서 "네팔 보안군이 구조 작전을 수행할 능력이 충분하다"며 "전문적 도움이나 지식이 필요하면 그때 요청할 것"이라고 덧붙였다.



이날 네팔 군 당국은 침수된 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 터널 내부에 갇힌 100여명 구조를 시도하고 있다고 AP는 보도했다.



이 수력발전소는 현재 연락이 두절된 두산에너빌리티와 한국남동발전 노동자들이 건설하던 시설로 네팔 최대 규모다.



그러나 사고 현장을 뒤덮은 두꺼운 진흙층으로 인해 구조 작업이 난항을 겪고 있다.



라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 "헬기 2대를 투입했지만, 터널 입구조차 파악하기 어렵다"고 상황을 설명했다.

네팔 대홍수 사흘째인 28일(현지시간) 네팔 육군 소속 헬기가 구호물품을 싣고 카트만두 군 비행장에서 수해지역으로 이동하고 있다.

네팔 총리실도 성명을 내고 "악천후로 위험한 상황이었지만 얼마 전 터널에 갇혀 있던 노동자와 지역 주민 350여명을 성공적으로 구조했다"며 "여전히 터널에 갇힌 100여명을 대피시키기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.



네팔 구조 당국은 이날 오후까지 보안요원 1만4천800여명을 투입해 홍수 피해 지역에서 3천742명을 구조했다고 밝혔다. 구조된 이들 가운데 121명은 외국인이다.



또 헬기를 이용해 3천253명을 대피시켰으며 생존자 가운데 부상자들은 카트만두와 다른 지역 병원으로 이송했다고 덧붙였다.



이날 히말라야 산악지대 상류에서 토석류로 형성된 '자연댐 호수'가 범람했고, '2차 홍수' 우려로 네팔과 중국 양쪽 모두에서 한때 구조 작업이 중단됐다.



네팔 재난 당국 관계자는 지난 26일 대규모 토석류(土石流)가 중국 티베트자치구 지룽 통상구 상류를 덮친 뒤 형성된 호수 2곳 중 1곳이 범람했다며 하류 지역에 카메라와 센서를 설치하고 헬기도 배치해 계속 수위를 모니터링 할 계획이라고 밝혔다.







인도주의 단체 '국제 적십자사·적신월사연맹'의 네팔 주재 대표단장인 데이비드 피셔는 이날 스위스 제네바에서 연 기자회견에서 "최소 9만 3천명이 피해를 입었다며 "긴급한 도움이 필요하고 2차 홍수도 매우 우려된다"고 말했다.

28일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 대학 병원에서 실종자를 찾는 시민들이 전단지를 둘러보고 있다. 연합뉴스

이번 대홍수는 지구 온난화로 인한 히말라야산맥의 기후변화 탓에 엄청난 규모의 빙하와 암석이 붕괴하면서 발생했을 가능성이 제기됐다.



랑탕리룽산(해발 7천234m)의 고도 5천200m 지점에서 폭 600m에 달하는 빙하가 암석과 함께 무너지는 과정에서 규모 5.2 지진과 유사한 정도의 엄청난 충격이 발생한 것으로 분석됐다.



이후 빙하와 토석류가 렌데강에서부터 트리슐리강까지 70㎞가량 하류 지역으로 휩쓸려 내려가면서 큰 홍수가 일어난 것으로 추정됐다.



또 빙하가 녹아 '자연 댐'처럼 형성된 호수에서 막대한 양의 물이 방출되는 현상인 '빙하호 붕괴'가 일어난 것 아니냐는 추정도 나온다.



전문가들은 지구 온난화 등 기후 변화 때문에 앞으로 이런 홍수가 증가할 것으로 예상했다.

<연합>

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