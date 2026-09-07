월드스타 장쯔이 714억 잭팟, 4년 만에 132배 대박

중국 배우 장쯔이가 영유아 스킨케어 브랜드 초기 투자로 원금의 132배에 달하는 천문학적인 차익을 거두며 글로벌 자본시장의 이목을 집중시키고 있다. 스크린 밖에서 치밀한 투자와 과감한 결단으로 수백억원의 현금을 거머쥔 그의 행보는 요행을 바라지 않고 자산과 일상을 지탱해 온 또 하나의 독한 성취 기록으로 자리 잡고 있다.

스크린 속 빛나는 조명을 뒤로하고 냉철한 비즈니스 감각으로 글로벌 자본시장의 중심에 선 배우 장쯔이. 예거 르쿨트르 제공

중국 경제매체 21세기경제보도 등의 보도에 따르면 장쯔이는 2022년 5월 상메이그룹과 함께 영유아 기능성 스킨케어 브랜드 뉴페이지를 출범시키면서 약 230만위안(약 4억7000만원)을 투자했다. 이후 상메이그룹이 장쯔이가 보유한 브랜드 운영사 상하이이예 지분 23%를 약 3억500만위안(약 714억원)에 인수하기로 결정하면서 장쯔이는 단 4년 만에 투자금 대비 132배가 넘는 금액을 회수하는 초대박을 터뜨렸다.

단 4년 만에 투자 원금의 132배에 달하는 초대박 신화를 일궈낸 핵심 성장 동력 뉴페이지 제품군. 뉴페이지 제공

상메이그룹은 한수, 뉴페이지, 안민유, 홍색소상, 이예즈 등의 화장품 브랜드를 거느린 대기업으로 주력 브랜드인 한수의 의존도를 낮추기 위해 뉴페이지 등 신규 브랜드 육성에 총력을 기울여 왔다. 실제로 상메이그룹이 공시한 2025년 실적 자료에 따르면 뉴페이지의 지난해 매출은 약 8억8000만위안(약 1795억2000만원)을 기록하며 전년 동기 대비 134.2% 폭증했다. 이는 그룹 전체 매출의 9.6%를 차지하는 수치로 주력 브랜드 한수의 매출 약 73억6000만위안(약 1조5014억4000만원) 뒤를 바짝 좇는 핵심 성장 동력으로 자리 잡았다. 중국 시장조사업체 아이리서치 집계에서도 지난해 뉴페이지의 영유아용 크림이 온라인 아동용 크림 판매액 1위, 고급 영유아 보습 오일이 온라인 판매량 1위를 각각 석권하며 가파른 성장세를 증명했다.

장쯔이의 이번 투자 성공은 단순한 연예인의 홍보 모델 참여를 넘어선 철저한 지분 구조 설계에서 비롯됐다. 기업정보 조회 플랫폼 톈옌차에 따르면 장쯔이가 99%, 그의 부친 장위안샤오가 1%를 출자해 설립한 투자 법인 다자오투자가 이번 거래의 주체였다. 다자오투자는 2022년 1월 상하이이예에 지분을 투입했고 이번 매각을 통해 약 3억500만위안을 고스란히 손에 쥐게 됐다.

지분 매각 이후에도 브랜드의 공동 창업자이자 전략적 파트너로서 지배구조를 단단하게 다져온 다자오투자의 행보. 픽사베이

주목할 점은 장쯔이가 투자금을 대거 회수한 이후에도 브랜드와의 연결 고리를 완전히 끊지 않았다는 대목이다. 거래 완료 후에도 다자오투자를 통해 상하이이예 지분 약 6%를 여전히 보유하고 있으며 뉴페이지의 공동 창업자 지위와 공식 광고 모델 역할도 그대로 유지한다. 나아가 향후 상하이칭다오에 상하이이예 지분 5%를 추가 매각하도록 요구할 수 있는 권한까지 확보하고 있어 향후 브랜드 가치 상승에 따른 추가 수익 창출 가능성까지 열어둔 상태다.

1996년 영화 ‘성성점등’으로 데뷔한 이래 ‘집으로 가는 길’, ‘와호장룡’, ‘영웅’, ‘2046’, ‘게이샤의 추억’ 등 세계적인 흥행작을 거치며 아시아를 넘어 할리우드까지 사로잡았던 장쯔이의 삶은 늘 끝없는 찬사와 거센 논란의 중심에 있었다. 성접대 관련 악성 루머나 자선기금 논란, 거물급 인사와의 결혼과 이혼 등 대중의 쏟아지는 시선 속에서 수많은 부침을 겪어야 했다. 그럼에도 불구하고 그는 연기 활동에만 안주하지 않고 치밀한 시장 분석과 과감한 자본 투자를 통해 자신만의 경제적 성채를 탄탄하게 쌓아 올렸다.

수많은 부침과 스캔들의 소용돌이를 넘어 스스로의 힘으로 단단한 경제적 성채를 구축해 낸 위대한 생존의 기록. 엘르 제공

찬란한 타이틀과 눈부신 조명 뒤에서 냉철한 자본 감각과 과감한 결단력으로 막대한 부를 거머쥔 장쯔이의 행보는 자극적인 가십이 난무하는 연예계에서 진정한 생존과 성취가 무엇인지 보여주는 선명한 방증이 되고 있다.

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