국민연금, 상반기 코스피 상승에 수익률 27.22%

국민연금이 올해 상반기 국내 주식시장 호조 영향으로 27%대 기금 운용수익률을 기록했다.

28일 국민연금공단 기금운용본부에 따르면 올해 6월 말 기준 국민연금 기금적립금은 1866조원, 수익률은27.22%로 잠정 집계됐다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합삼담실 모습

국내주식이 107.37%로 수익률이 가장 높았고, 해외주식17.81%, 해외채권9.22%, 대체투자9.60%였다. 국내채권은 -3.00%을 기록했다.

국내주식은 반도체 중심의 실적 등으로 세 자릿수 상승세를 기록하며 전체 수익률을 끌어올렸다. 해외주식도 인공지능(AI) 투자 사이클 지속, 기술주 중심의 견고한 실적 등으로 상승했다.

국내 및 해외채권은 미국 연방준비제도의 기준금리 동결, 주요 중앙은행의 긴축기조 등으로 금리가 상승한 가운데 국내채권의 경우 금리상승에 따른 평가가치 하락으로 수익률이 하락했지만, 해외채권은 원·달러 환율 상승 등으로 플러스 수익률을 기록했다.

대체투자자산 수익률은 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산손익 및 입수 가능 시점의 공정가치 평가액을 반영한 수치다.

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