국민연금, 상반기 코스피 상승에 수익률 27%…적립금 1천866조원

국민연금이 올해 상반기 국내 주식시장 호조에 힘입어 27%대 기금 운용수익률을 기록했다.



국민연금공단 기금운용본부는 2026년 6월 말 기준 국민연금 기금적립금은 1천866조원, 수익률은 27.22%(금액가중수익률)로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부. 연합뉴스

자산군별 수익률을 살펴보면 국내주식이 107.37%로 가장 높았고, 해외주식 17.81%, 해외채권 9.22%, 대체투자 9.60%였다. 국내채권은 마이너스 수익률(-3.00%)을 기록했다.



국내주식은 중동 전쟁 관련 불확실성이 완화된 가운데 반도체 중심의 견고한 실적 등으로 세 자릿수 상승세를 기록하며 전체 수익률을 끌어올렸다. 해외주식도 인공지능(AI) 투자 사이클 지속, 기술주 중심의 견고한 실적 등으로 상승했다.



국내 및 해외채권은 미국 연방준비제도의 기준금리 동결, 주요 중앙은행의 긴축기조 등으로 금리가 상승한 가운데 국내채권의 경우 금리상승에 따른 평가가치 하락으로 수익률이 하락했지만, 해외채권은 원·달러 환율 상승 등으로 플러스 수익률을 기록했다.



대체투자자산 수익률은 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산손익 및 입수 가능 시점의 공정가치 평가액을 반영한 수치다.



김성주 국민연금공단 이사장은 "상반기 국내외 주식시장의 양호한 흐름에 힘입어 안정적인 성과를 거뒀고, 하반기 들어 높은 변동성으로 수익률의 일부 변동이 있지만 여전히 양호한 성과를 이어가고 있다"며 "앞으로도 장기적이고 안정적인 수익을 창출하도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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