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모건스탠리 “한은 금리인상 안 끝났다…내년 2월 3.5% 예상”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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경기 개선세·물가 전망 주목..올해 11월·내년 2월 추가 인상 전망

한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.75%에서 3.0%로 0.25%포인트 인상한 가운데, 글로벌 투자은행 모건스탠리가 물가 전망과 경기 개선세를 고려해 최종금리가 3.5%까지 올라갈 것이라는 전망을 내놨다. 금리 인상 시기는 오는 11월로 예상했다. 

 

신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스
신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

캐서린 오 모건스탠리 이코노미스트는 한은이 기준금리를 연 3.0%로 인상한 직후인 27일(현지시간) 보고서를 내고 이번 금리 인상이 시장의 예상과 일치하는 결과라고 평가하며 이같이 밝혔다.

 

오 이코노미스트는 최근 이어진 연속 금리 인상에 대해 “한은이 시장 충격을 최소화하는 데 상당히 신경 쓰고 있다는 점을 보여줬다”며 “앞으로는 연속 인상보다는 분기별 속도로 긴축을 이어갈 것”이라고 전망했다.

 

모건스탠리는 한은이 오는 11월 기준금리를 한 차례 더 0.25%포인트 인상한 뒤 내년 2월에도 추가 인상에 나설 것으로 예상했다. 두 차례 추가 인상을 거쳐 기준금리가 연 3.5%까지 올라갈 것이라는 전망이다.

 

모건스탠리는 한은이 경제성장률 전망치를 대폭 상향한 점에 주목했다. 한은은 올해 성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.3%로, 내년 전망치를 2.1%에서 2.9%로 각각 상향했다. 한은의 내년 성장률 전망치 2.9%는 모건스탠리가 기존에 제시했던 전망치 2.7%보다 높은 수준이다.

 

오 이코노미스트는 “내년 성장률 전망치 2.9%는 모건스탠리의 기존 전망치인 2.7%를 웃도는 수준”이라며 “한은이 한국 경제의 구조적인 성장 개선 가능성에 대해 자신감을 높이고 있다는 신호”라고 해석했다.


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