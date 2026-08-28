김수현, 1년6개월 만에 국내 공식 석상 선다

배우 김수현이 약 1년6개월 만에 국내 공식 석상에 선다.

28일 '더팩트 뮤직 어워즈(TMA)' 조직위원회에 따르면, 김수현은 오는 9월19일 부산아시아드주경기장에서 열리는 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에 시상자로 참석한다.

김수현. 골드메달리스트 제공

김수현의 국내 공식 석상 등판은 지난해 3월 기자회견 이후 처음이다. 당시 불거졌던 사생활 관련 의혹에 대해 허위사실 유포자를 상대로 법적 대응을 이어온 그는 최근 광고주와의 손해배상 소송 1심에서 승소하는 등 사법적 굴레를 점차 털어내고 있다.

김수현은 최근 해외 브랜드 광고 촬영과 인도네시아 민영 방송사 RCTI 창사 37주년 특집 생방송 출연으로 활동 기지개를 켰다. 이번 시상식을 기점으로 국내 활동 복귀에도 속도를 낼 전망이다.

2007년 MBC 시트콤 '김치 치즈 스마일'로 데뷔한 김수현은 '드림하이', '해를 품은 달', '별에서 온 그대', '눈물의 여왕' 등을 잇달아 흥행시키며 아시아 전역에서 톱스타 입지를 다졌다.

<뉴시스>

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