박위, KTX CCTV 공개 논란 속 과거 탑승 영상 어땠나

KTX 낙상 사고 CCTV 영상을 공개해 여론의 뭇매를 맞은 유튜버 박위가 과거 열차 탑승 영상으로 다시 구설에 올랐다.

28일 연예계에 따르면, 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 박위가 과거 게재한 KTX 이용 영상이 재확산했다.

박위. 유튜브 캡처

누리꾼들은 역무원의 탑승 지원과 인사에 박위가 별다른 응대 없이 카메라를 향해 손을 흔들며 탑승하는 태도 등을 문제 삼았다.

앞서 박위는 KTX 하차 중 사회복무요원의 발에 걸려 넘어진 뒤, 자신의 유튜브 채널에 CCTV 영상을 올리고 불쾌감을 드러냈다.

그러나 현장 근무자의 사과가 있었음에도 영상을 공개한 점과 이후 재연 촬영 등이 과도했다는 비판이 일었다.

박위는 영상을 삭제하고 사과문을 올렸으나 논란은 이어지고 있다. 유튜브 채널 구독자 수는 100만 명 아래로 줄었고 예정됐던 강연 등도 취소됐다.

2014년 낙상 사고로 전신마비를 겪은 뒤 재활한 박위는 유튜브 '위라클'을 운영해 왔다. 2024년 그룹 '시크릿' 출신 송지은과 결혼했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지