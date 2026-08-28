김재중, 도쿄 럭셔리 단독주택 최초 공개…4m 층고에 엘베까지

가수 김재중의 일본 도쿄 집이 공개됐다.

27일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 김재중의 일상이 전파를 탔다.

지난 27일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 가수 김재중의 일상이 전파를 탔다. 이날 방송에서 김재중은 일본 도쿄집을 공개했다. KBS 제공

이날 김재중은 제작진을 일본 도쿄집으로 초대했다. 그는 "거주한 지 3년 정도 됐다. 신축으로 만들어진 집이었는데 집주인 분이 해외로 나가서 제가 딱 물었다. 첫 주인이 된 집"이라고 소개했다.

방송을 통해 처음 공개된 김재중의 집은 도쿄 부촌인 메구로 위치한 3층 주택이다. 집 안에는 고급 원목 계단과 엘리베이터가 설치돼 눈길을 끌었다. 여기에 감각적인 조명과 가구가 배치돼 고급스러운 분위기를 더했다.

특히 거실은 천장 높이가 4m에 달했다. 김재중은 "처음에 이 집 보고 가장 마음에 들었던 게 층고가 높아서 너무 좋았다. 너무 마음에 들고 창이 열린다. 되게 평화롭고 좋다"고 말했다.

또 "(일본 집은) 열선이 바닥에 거의 안 깔려있다. 그런데 여기는 열선이 다 깔려있다. 그게 완전 좋다"고 덧붙였다.

침실을 살펴보던 제작진은 침대 위에 놓인 베개 2개를 발견했다. 제작진이 "혼자 주무시는 거냐"고 추궁하자 김재중은 당황하며 "그럼 누구랑 자냐"고 반문했다.

하지만 제작진의 의심은 여기서 끝나지 않았다. 제작진이 침대 옆에 놓인 슬리퍼 2개를 보고 의심의 눈초리를 보내자 김재중은 "이건 팬들이 준 거다"고 해명했다.

더 나아가 화장실에서 핑크색 칫솔이 발견되자 김재중은 "이건 세면대 청소용"이라며 억울해했다. 이를 지켜보던 붐은 "애드리브 좋았다"며 김재중을 몰아가 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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