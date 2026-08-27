SK에코플랜트, SK에코엔지니어링 흡수합병…AI 인프라 경쟁력 강화

SK에코플랜트가 100% 자회사인 SK에코엔지니어링을 흡수합병한다. 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터 등 하이테크 인프라 사업에서 설계와 시공 역량을 하나로 모아 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

SK에코플랜트는 27일 SK에코엔지니어링을 흡수합병한다고 공시했다. 합병기일은 12월1일이다.

사진=SK에코플랜트 CI. SK에코플랜트 제공

이번 합병으로 SK에코플랜트는 SK에코엔지니어링이 맡아온 설계·엔지니어링 기능을 내부로 가져오게 된다.

SK에코엔지니어링은 국내외 복합화력·열병합발전소와 터미널 등 에너지 시설을 비롯해 배터리, 리튬이온배터리 분리막(LiBS), 바이오 등 첨단 산업시설의 설계와 엔지니어링을 맡아왔다.

SK에코플랜트는 반도체 공장과 AI 데이터센터 투자가 늘어나는 상황에서 이번 합병이 대형 프로젝트 수주에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다. 기획부터 설계·조달·시공, 준공까지 이어지는 사업 특성상 원가와 공기를 효율적으로 관리하는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다.

SK에코플랜트 관계자는 “이번 합병은 조직 통합을 넘어 SK그룹의 ‘AI 풀스택’ 전략에 발맞춰 AI 인프라 생태계의 핵심 파트너 입지를 공고히 하기 위한 전략적 선택”이라며 “통합 시너지를 바탕으로 AI 인프라 솔루션 기업 전환을 가속화하고 수익 중심의 성장을 이어가겠다”고 말했다.

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