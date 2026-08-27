배드민턴 안세영·서승재·김원호, AI로 만났다…요넥스 ‘REWIND’ 공개

배드민턴 국가대표 안세영과 서승재, 김원호가 인공지능(AI)을 활용한 새로운 모습으로 팬들을 만난다.

요넥스는 대한민국 배드민턴 국가대표팀을 대표하는 세 선수의 모습을 AI 기술로 재해석한 브랜드 필름 ‘REWIND’를 공개했다고 27일 밝혔다.

요넥스는 대한민국 배드민턴 국가대표팀을 대표하는 세 선수의 모습을 AI 기술로 재해석한 브랜드 필름 ‘REWIND’를 공개했다고 27일 밝혔다. 요넥스코리아 제공

‘REWIND’는 실제 경기에서 볼 수 있는 선수들의 모습에 AI를 활용한 비주얼과 연출을 결합한 영상이다. 코트 위에서 펼쳐지는 결정적인 순간뿐 아니라 그 순간에 도달하기까지 선수들이 수많은 압박과 흔들림을 이겨내며 쌓아온 시간을 ‘되감기’라는 방식으로 표현했다.

영상의 핵심 메시지는 ‘압박을 넘어, 위대함으로.’​다. 세계 정상에서 경쟁하는 선수들의 화려한 결과에만 초점을 맞추기보다 두려움과 불안, 흔들림 속에서도 끊임없이 자신과 맞서온 과정에 주목했다.

영상에는 여자단식 세계랭킹 1위 안세영을 비롯해 남자복식 서승재와 김원호가 등장한다. 서로 다른 종목과 플레이 스타일을 가진 세 선수의 모습을 통해 정상에 이르는 길은 다르지만, 그 과정에는 반복적인 훈련과 도전을 통해 한계를 넘어서는 공통된 태도가 있다는 메시지를 담았다.

요넥스는 브랜드 필름 공개와 함께 박주봉 감독을 비롯한 국가대표 선수 20명의 모습을 담은 비주얼 광고도 선보인다. 선수마다 서로 다른 경기의 순간과 그 장면을 만들어낸 태도를 개별 메시지로 표현해 ‘REWIND’의 이야기를 국가대표팀 전체로 확장한다는 계획이다.

요넥스 관계자는 “AI라는 새로운 표현 방식을 활용해 팬들에게 익숙한 국가대표 선수들의 모습을 색다른 시선으로 보여주고자 했다”며 “기술 자체를 보여주는 데 그치지 않고 선수들이 정상에 이르기까지 반복해온 시간과 태도를 표현하는 데 중점을 뒀다”고 말했다.

브랜드 필름 ‘REWIND’는 요넥스코리아 공식 인스타그램과 페이스북, 유튜브, 블로그 등에서 확인할 수 있다.

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