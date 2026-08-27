네팔 홍수에 고립된 한국인 10명 중 9명 안전지역 이송

네팔에서 발생한 홍수로 현지에 고립됐던 한국인 10명 중 9명이 군 헬기를 타고 안전한 지역으로 이동한 것으로 확인됐다.

26일(현지 시간) 네팔 누와코트 지역의 트리슐리강을 따라 돌발 홍수가 발생해 가옥과 차량이 파손돼 있다. 누와코트=AP뉴시스

27일 외교부에 따르면 네팔 당국은 이날 고립돼 구조를 기다리던 한국인 10명 가운데 9명을 군 헬기를 이용해 안전지역으로 이송했다.

나머지 1명인 두산에너빌리티 소속 현장소장은 현지에 남았다. 주네팔대사관 영사와 행정직원 등 대사관 직원 2명도 현장소장과 함께 잔류했다.

두산에너빌리티 소속 한국인 10명은 다른 외국인과 현지인 등 수백명과 함께 임시대피소에서 구조를 기다려왔다. 외교부 당국자는 앞서 이들의 건강 상태가 양호하며 식수와 식량, 의료품 등을 제공받고 있다고 밝혔다.

홍수 발생 이후 연락이 끊긴 한국인 9명의 소재는 아직 확인되지 않았다. 네팔 당국은 이들을 찾기 위한 수색·구조 활동을 벌이고 있다.

조현 외교부 장관은 이날 오후 시시르 커날 네팔 외교장관과 통화하고 한국인 9명을 신속하고 안전하게 수색·구조할 수 있도록 네팔 정부가 각별한 관심과 지원을 기울여 달라고 요청했다.

조 장관은 네팔 정부의 신속한 대응과 조기 복구를 돕기 위해 현지에서 활동하는 국제기구를 통해 100만달러 규모의 인도적 지원을 제공하겠다고 밝혔다.

조 장관은 이재명 대통령이 주재한 긴급회의에서 가용한 모든 수단을 동원해 연락 두절자 수색과 구조에 총력을 다하기로 했다고 전했다.

또 네팔에 급파된 정부합동 신속대응팀이 현지 당국과 협력해 한국인 수색·구조 지원 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 네팔 정부 차원의 적극적인 협조를 당부했다.

커날 장관은 라수와 지역에서 발생한 홍수의 피해 규모와 대응 상황 등을 설명했다. 조 장관은 홍수로 피해를 본 네팔 국민과 유가족에게 위로를 전했다.

두 장관은 홍수 피해 수습과 한국인 수색·구조를 위해 양국 정부 간 긴밀한 소통과 협력을 계속하기로 했다.

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