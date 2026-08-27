동학농민혁명 ‘유족 수당’ 논란 속 세계사적 가치 재조명 [지방자치 투데이]

전북도가 최근 동학농민혁명 참여자 유족들에게 정기 수당을 지급하기로 하면서 예우의 범위를 둘러싼 논란도 커지고 있는 가운데 동학농민운동 발원지인 정읍에서 세계사적 가치를 재조명하는 학술 자리가 마련됐다.

◆세계기록유산 등재 3주년, 정읍서 학술대회

정읍시는 다음 달 2일 동학농민혁명교육관에서 ‘세계기록유산 관련 민중운동 연구의 새로운 경향’을 주제로 국제학술대회를 개최한다고 27일 밝혔다.

2024년 저북 정읍에서 열린 동학농민혁명 국제학술대회 모습. 정읍시 제공

이번 학술대회는 동학농민혁명기록물의 유네스코 세계기록유산 등재 3주년을 기념하기 위해서다. 전북도와 정읍시가 공동 주최하고 동학농민혁명기념재단이 주관하며, 유럽과 동아시아의 사회변혁 관련 기록물과 최신 연구 성과를 비교해 동학농민혁명의 보편적 가치와 세계사적 의미를 조명한다.

1부에서는 ‘유럽의 민중혁명과 세계기록유산’을 주제로 프랑스와 독일, 헝가리의 농민 봉기 관련 기록물을 살펴본다. 홍용진 고려대 교수는 프랑스 농민 봉기 기록을, 오종현 충남대 연구교수는 루터 기록물과 독일농민전쟁 연구 동향을 발표한다. 페퇴 주저 헝가리 국립박물관 연구원은 1514년 헝가리 농민 봉기 관련 기록과 연구 동향을 소개한다.

2부에서는 ‘19세기 후반 동아시아 사회변동과 기록물’을 주제로 조선과 중국, 대만의 사회변혁을 비교한다. 배항섭 전 성균관대 교수는 동학농민군 폐정개혁안 27개 조를, 위신광 중국 산동대 교수는 중국의 갑오전쟁 기록물을, 왕커쉬안 대만 윈린뉴스 기자는 대만 민중운동과 동학농민혁명의 비교연구를 발표한다.

동학농민혁명은 1894년 동학 지도자와 동학교도, 농민들이 조선 봉건사회의 부정부패 척결과 반외세를 내걸고 일으킨 민중항쟁이다. 외세의 침략과 내정 간섭에 맞서 국권을 지키려 했다는 역사적 의미와 함께 자유·평등·인권이라는 보편적 가치를 지향한 민중운동으로 평가받고 있다. 관련 기록물 185건은 2023년 5월 유네스코 세계기록유산에 등재되면서 세계적인 역사적 가치를 인정받았다.

신순철 동학농민혁명기념재단 이사장은 “유럽과 동아시아의 민중운동 기록물을 비교하고 동학농민혁명기록물에 담긴 자유·평등·인권의 보편적 가치를 새롭게 살피는 자리가 될 것”이라고 말했다.

동학농민혁명 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 3주년을 맞아 내달 2일 전북 정읍에서 열리는 국제학술대회를 알리는 포스터.

◆“합당한 예우” vs “132년 전 사건인데…” 찬반

한편, 최근 정읍시에 이어 전북도가 발표한 동학농민혁명 유족 수당을 놓고 찬반 의견이 팽팽하다. 역사적 가치를 계승하고 희생에 보답해야 한다는 목소리와 함께 130여년 전 사건의 후손에게 현금성 수당을 지급하는 것이 적절한지를 놓고 시각이 엇갈리고 있다.

정읍시는 동학농민혁명의 역사적 가치를 세계사적 관점에서 확장하는 한편, 국내에서는 일찍부터 혁명 참여자 후손에 대한 예우를 제도화하고 전국에서 처음으로 유족 수당을 지급한 지역이다. 2019년 12월 관련 조례를 제정하고 이듬해 1월 지역에 거주하는 유족 19명에게 1인당 월 10만원의 수당을 지급했다. 이후 지급 대상은 90여명으로 확대됐다.

최근에는 전북도가 유족에 대한 지원을 도내 전체로 확대했다. 전북도는 지난 25일 도내에 1년 이상 거주한 동학농민혁명 참여자 유족(자녀, 손자녀, 증손자녀 등) 723명에게 1인당 월 10만원, 연 120만원의 수당을 지급한다. 애초 계획했던 연 60만원에서 두 배 늘어난 금액이다.

전북도는 동학농민혁명이 이후 항일 의병운동과 한국 근대화의 흐름으로 이어진 역사적 의미가 큰 만큼 참여자와 후손에 대한 합당한 예우가 필요하다는 입장이다. 이번 수당 지급을 국가 차원의 예우 확대를 촉구하는 계기로 삼겠다는 취지다.

하지만, 반론도 만만치 않다. 동학농민혁명이 역사적으로 중요한 사건이라는 데에는 공감하더라도 사건 발생 후 132년이 지난 현재까지 현금성 수당을 지급하는 것이 적절한지를 놓고는 의견이 엇갈린다. 과거 정읍시가 유족 수당을 도입했을 당시에도 ‘세금 대중영합주의(포퓰리즘)’이라는 비판과 함께 다른 역사적 사건의 피해자와 후손까지 수당 지급 대상에 포함해야 하는 것 아니냐는 형평성 문제가 제기됐다.

전북도의 논의 과정에서도 현실적으로 유족을 모두 확인하기 어렵고 다른 역사적 사건에 대해서도 유사한 지원 요구가 이어질 수 있다는 신중론이 나온 것으로 전해졌다.

◆“수당 문제 넘어 사회적 보답 범위 고민을”

결국 이번 논란은 단순히 수당 지급 문제를 넘어 동학농민혁명을 오늘날 우리 사회가 어떻게 기억하고 어떤 방식으로 계승할 것인가라는 질문으로 이어지고 있다.

특히, 최근 동학농민혁명의 사회적 위상은 과거와 달라지고 있다. 세계기록유산 등재에 이어 기념사업과 학술 연구가 확대되고 있으며, 동학 정신을 헌법 전문에 담자는 논의까지 제기되고 있다. 이런 흐름에서 유족 수당 역시 단순한 현금 지원이 아니라 역사적 기억과 사회적 예우를 제도화하는 방식으로 볼 수 있다는 시각이 있다.

반면, 역사적 공헌에 대한 예우가 현금 지급에만 머물 땐 국민적 공감대를 충분히 얻기 어려운 만큼, 기록 보존과 교육, 연구 지원, 유족 발굴 및 명예 선양 등 보다 폭넓은 방식으로 사회적 보답의 범위를 넓혀야 한다는 의견도 많다.

정읍시가 이번 국제학술대회를 통해 동학농민혁명을 특정 지역의 역사에 머물지 않는 세계사적 민중운동으로 재조명하는 것도 이런 논의와 맞닿아 있다. 유족에 대한 예우를 넘어 동학 정신의 실존적 가치를 어떻게 사회에 되살릴 것인지에 대한 공론화를 더 확산할 필요한 시점이라는 지적이 나오는 이유다.

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