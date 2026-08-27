李대통령, 네팔 홍수에 "우리 국민 생명 위중…가용자원 총동원"

이재명 대통령은 27일 네팔에서 발생한 대홍수와 관련해 "국민의 생명과 안전을 지키는 일에 과잉 대응은 없다는 각오로 가용 자원을 총동원해 달라"고 말했다.



이 대통령은 이날 서울 외교부 청사에서 주재한 '네팔 홍수 관련 우리 국민 피해 상황 대응 긴급회의'에서 "우리 국민의 안전과 생명이 매우 위중한 상황"이라며 이같이 당부했다.

이재명 대통령이 27일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 네팔 홍수 대응 긴급회의에서 발언을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 "현지 수력발전소 건설 현장에서 근무하던 국민 아홉 분의 소재가 미확인 상태고, 매우 위험한 상황에 처한 것으로 보인다. 또 열 분은 임시 대피소에 고립된 상태"라며 "관계 부처, 현지 대사관, 신속 대응팀, 현지 기업까지 가용 인력을 총동원하라"고 지시했다.



그러면서 "네팔 정부와의 협력이 중요하다. 모든 외교 채널을 가동해 수색과 구조에 필요한 자원이 투입될 수 있게 적극 협의해 달라"며 "우리가 네팔 측에 제공할 수 있는 인력이나 지원 방안이 있는지 미리 검토해 달라"고 주문했다.



또 "현재 연락이 두절된 분들 외에 피해를 본 국민이 더 없는지 꼼꼼히 체크하라"며 "인근 지역에 체류 중인 국민의 안전도 빠짐없이 점검하고, 추가 피해가 없도록 안내·보호 조치도 신속히 시행하라"고 말했다.

이재명 대통령이 27일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 네팔 홍수 대응 긴급회의에서 발언을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이어 "현재 피해자나 피신해 있는 분들 외에 가족들도 매우 안타까운 상황일 것"이라며 "가족의 마음과 상황을 잘 헤아려서 챙겨 달라"고 당부했다.



아울러 "네팔 정부에도 심심한 위로의 말을 전한다"며 "신속한 대응과 조기 복구를 위해 어떤 지원이 가능한지 우리 정부에서도 잘 검토해 달라. 인도적 지원에 부족함이 없도록 챙겨 달라"고 밝혔다.



이 대통령은 마지막으로 "현장에 나가 계신 영사를 포함한 직원과 기업 관계자 여러분 모두 매우 마음이 다급하실 텐데, 총력을 다해 상황이 악화하지 않도록 최선을 다해 주길 바란다"고 다시 한번 강조했다.

홍수 피해 입은 네팔 누와코트 지역. AFP연합뉴스

이어진 회의에서 이 대통령은 주네팔대사대리의 화상 브리핑을 통해 사고 지역의 피해 현황과 수색·구조 동향 등을 보고받았고, 이어 조현 외교부 장관으로부터 국민의 소재 확인을 위한 네팔 정부와의 협의 상황과 범정부 대응계획 등을 확인했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 밝혔다.



이 대통령은 "구조 인력을 최대한 신속히 현지에 파견, 회사 측과 협의해 고립되거나 연락이 두절된 직원 가족의 면담 요청 등도 잘 살피라"며 "가족을 챙기는 전담관, 수색·구조 등 진행 상황을 공유할 전담 공보 담당자를 지정해 가족들이 부족함을 느끼지 않도록 세심히 챙기라"고 지시했다.



다만 이들 담당관이 어디에서 활동할지는 아직 정해지지 않았다고 강 수석대변인은 전했다.

<연합>

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