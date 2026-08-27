‘호박’ 日 거장 구사마 야요이 별세

형형색색의 물방울무늬와 ‘호박’ 연작으로 세계적 명성을 얻은 일본의 전위예술가 구사마 야요이가 별세했다고 일본 매체들이 27일 전했다. 향년 97세.

교도통신에 따르면 고인은 지난 14일 다발성 장기 부전으로 도쿄의 한 병원에서 사망했다. 고인 측은 “미술을 중심으로 행위예술, 소설, 시 등 다방면에 걸쳐 전위예술가로서 국제적인 활동을 펼쳤고, 숨지기 직전까지도 붓을 놓지 않고 영원한 사랑과 정신을 탐구한 97년의 생애였다”고 회고했다.

epa13193751 (FILE) - Japanese artist Yayoi Kusama poses with her artwork during a media preview for the 'Yayoi Kusama: My Eternal Soul' exhibition at the National Art Center in Tokyo, Japan, 21 February 2017. (reissued 27 August 2026). Kusama died in a Tokyo hospital on 14 August 2026, according to a statement published on her website on 27 August 2026. EPA/FRANCK ROBICHON EDITORIAL USE ONLY/2026-08-27 12:24:56/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

1929년 나가노현에서 태어난 구사마는 1957년 미국으로 건너가 1973년 귀국할 때까지 주로 뉴욕에서 활동했다. 알몸의 남녀에게 물방울무늬를 그려 넣으며 베트남전 반대를 호소하는 등의 거리 퍼포먼스로 ‘해프닝의 여왕’이라는 별칭을 얻었다.

물방울무늬와 그물 형태 문양은 어린 시절 부모로부터의 학대와 방치로 인한 정신적 혼란에서 비롯된 것으로 알려졌다. 불안과 두려움을 떨치고자 그리기 시작했던 것이 훗날 그를 상징하는 문양이 됐다. 묘한 안정감과 유머러스한 분위기가 있는 호박을 어려서부터 ‘마음의 고향’으로 여겨 다수의 물방울무늬 호박 작품을 남겼다. 제주도에 있는 본태박물관에도 고인의 ‘호박’(2013)과 ‘무한 거울의 방’(2008)이 전시돼 있다.

제주 서귀포 본태박물관에 전시된 구사마 야요이의 ‘호박’(2013). 본태박물관 홈페이지 캡처

2003년 프랑스 예술문화훈장, 2016년 일본 문화훈장을 받았다.

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