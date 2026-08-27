“1분 1초도 지체 없이”… 정부·기업 ‘필사의 구조 총력전’ [네팔 대홍수]

네팔에서 발생한 대홍수에 휩싸인 우리 국민의 수색·구조 활동을 지원하기 위해 정부가 총력전 태세에 돌입했다. 홍수 발생 하루 만인 27일 정부 합동 신속대응팀을 구성해 네팔 현지에 파견했다. 이재명 대통령은 예정된 일정을 연기하고 우리 국민 피해 긴급 점검회의를 주재했다. 정치권도 여야 할 것 없이 한목소리로 안전한 귀환을 위한 총력 지원을 약속했다.



27일 관계 당국에 따르면 정부는 외교부 4명, 소방청 5명, 경찰청 2명 등 총 11명으로 구성된 신속대응팀을 네팔 현지에 보냈다. 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표가 팀장을 맡는다. 대응팀은 현지에서 연락이 두절된 한국인 등에 대한 수색·구조 활동을 지원할 예정이다. 신속대응팀에 배치된 각 기관 관계자들은 수색·구조 관련 전문성과 경험을 바탕으로 현지 상황을 파악한 뒤 본격적인 활동에 나설 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 기자들과 만나 “(네팔 정부에) 우리 국민에 대한 보호를 요청할 것이고, 네팔 고위 당국자하고 접촉해서 한국인 구조에 대한 협조를 구할 것”이라고 말했다.

황급한 대피·다리 붕괴 26일(현지시간) 중국 티베트 접경지인 네팔 북부 바그마티주 라수와 지역에서 공사 현장 인부들이 밀려내려오는 급류와 토사를 피해 달리고 있다. 오른쪽 사진은 같은 날 인근 지역에서 급류에 다리가 끊어지는 모습. 엑스(X) 영상 캡처

현지에서 구조를 기다리고 있는 우리 국민 10명은 안전한 상태인 것으로 파악됐다. 박두순 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “다른 외국인 직원들과 함께 대피해 구조를 기다리고 있다”며 “주네팔 한국대사관에서 영사 한 명을 고립된 지역으로 파견해 함께 있으면서 안전한 상황인 것으로 파악되고 있다”고 전했다. 네팔 당국이 대피 지역에서 순차적으로 구조활동을 벌이고 있는데 헬기 등 구조 장비, 시설이 부족해 시간이 걸리는 것으로 알려졌다. 대피 지역에 파견된 영사의 보고에 따르면, 현재 고립된 우리 국민 가운데 당장 급박한 상황에 처한 인원은 없는 것으로 전해졌다.



이 대통령은 이날 서울 외교부 청사에서 네팔 홍수 사태 관련 국민 피해 상황 대응 긴급 회의를 주재하며 “(연락 두절된) 현지 피해자분들의 가족들의 마음과 상황도 잘 헤아려 챙겨 달라”고 당부했다. 이 대통령은 “인명과 재산 피해에 대한 신속한 대응, 조기 복구를 위해 가능한 지원이 무엇인지 정부에서 잘 검토해 달라”며 “인도적 지원에 부족함이 없어야 한다”고 주문했다. 이 대통령은 추가 피해 확인을 지시하며 “추가 피해가 발생하지 않도록 안내, 보호 조치도 신속하게 시행하라”고 했다.

‘반드시 찾는다’ 외교부와 소방청, 경찰청 등으로 구성된 네팔 대홍수 관련 정부 합동 신속대응팀이 27일 인천국제공항 1터미널 출국장에서 출국 준비를 하고 있다.인천공항=연합뉴스

정치권은 우리 국민의 안전한 귀환을 위해 총력을 기울여달라고 한목소리로 촉구하며 초당적 지원을 약속했다.



김민석 더불어민주당 대표는 조현 외교부 장관과 통화해 구조인력의 현지 급파를 당부하고 “국회도 필요한 모든 일을 다하겠다”고 말했다. 한병도 원내대표는 이날 국회 정책조정회의에서 “정부는 실종자 수색과 구조에 가용 가능한 모든 노력을 기울여달라”며 “신속대응팀 급파뿐 아니라 네팔 현지 당국과도 긴밀히 협력해 우리 국민 구조에 만전을 기해달라”고 말했다.



국민의힘 최보윤 수석대변인은 “단 한 분의 인명 피해도 없이 모든 분이 안전하게 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 1분 1초의 지체함 없는 총력적인 구조 작업이 이뤄져야 한다”며 정부에 외교력과 가용자원의 즉각적인 총동원을 요구했다. 이어 “국민의 생명과 안전을 지키는 일에 초당적으로 협력하겠다”고 밝혔다. 정점식 원내대표는 현지 수력발전소 건설에 참여한 우리 국민들의 수색과 구조에 네팔 당국이 각별히 나서달라고 요청했다. 여야는 네팔 피해 상황을 고려해 이날부터 각각 1박2일 일정으로 진행하는 워크숍과 연찬회 공식 행사에 주류 반입을 금지하고 차분한 분위기에서 일정을 진행하기로 했다. 민주당은 우리 국민의 안전 확보에 총력을 기울이는 상황을 고려해 28일 예정됐던 청와대 오찬도 순연했다.



연락이 두절된 한국인 가운데 경기도민 3명인 포함된 것으로 확인된 것에 대해 추미애 경기도지사는 자신의 페이스북에 글을 올려 “무엇보다 실종된 분들의 무사 생환을 간절히 기원한다”며 “애타는 마음으로 소식을 기다리고 계실 가족들께도 깊은 위로의 마음을 전한다”고 했다.

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