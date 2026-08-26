네팔 홍수로 한국인 9명 연락두절…고립된 10명은 안전 확인

네팔에서 일어난 대홍수로 현지에서 일하던 한국인들의 연락이 끊겨 정부가 대응에 나섰다.

외교부에 따르면 26일(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절됐다.

조현 외교부 장관이 26일 외교부에서 네팔 홍수 우리 국민 실종 관련 재외국민보호대책본부 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

연락 두절된 한국인은 처음에 8명으로 알려졌다가 이후 주네팔한국대사관이 두산에너빌리티에 현지 채용된 한국인 1명이 추가로 연락 두절 상태인 것을 확인했다.

현재 네팔 정부에서 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 피해 지역에 파견해 수색·구조 활동을 진행하고 있다.

두산에너빌리티 소속 또 다른 한국인 10명은 현지에서 고립됐다.

조현 외교부 장관은 이들 10명에 대해 "네팔인 등 외국인 직원들 200여명과 함께 현지에서 대피해 구조를 기다리고 있으나 급파된 우리 영사와 함께 안전한 상황인 것으로 확인했다"고 전했다.

네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 보냈다.

주네팔한국대사관은 사건 인지 직후 네팔 정부 측에 한국인의 연락 두절 사실을 통보하면서 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청하는 한편 영사를 현장으로 급파했다.

정부가 네팔 홍수로 실종된 한국인 8명의 수색 및 구조를 위해 27일 신속대응팀을 파견한다. 사진은 26일 밤 두산에너빌리티 사무실이 위치한 경기도 성남시 분당두산타워의 모습. 연합뉴스

정부는 외교부 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했다.

조 장관은 이날 오후 10시 30분 서울 외교부 청사에서 대책본부 회의를 주재하면서 "대통령님께서는 이번 상황과 관련해 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 가용한 모든 수단을 동원해 수색과 구조에 총력을 다하라고 지시"했다고 말했다.

이에 정부는 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 팀장으로 해 외교부·소방청·경찰청으로 구성되는 정부합동 신속대응팀을 27일 현지에 파견, 한국인 수색·구조를 지원할 것이라고 조 장관은 밝혔다.

로이터·AP통신 등에 따르면 이날 네팔 중북부 대규모 홍수로 외국인 290여명을 포함한 여행객 380명가량이 실종됐다.

<연합>

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