하나은행, 24억 원 규모 금융사고 발생…외부인 사기 혐의

하나은행 본사 전경. 하나은행 제공

하나은행에서 외부인에 의한 사기로 24억 원대 금융사고가 발생했다. 앞서 대규모 피해를 공시한 국책은행들에 이어 시중은행까지 동일한 수법에 노출된 것으로 확인됐다.

26일 금융권에 따르면 하나은행은 외부인 사기 혐의로 24억 1738만 원 규모의 금융사고가 발생했다고 공시했다. 이번 사고로 인한 손실 예상 금액은 최대 14억 1738만 원에 달할 것으로 추산된다.

◆ 2023년 9월부터 이어진 범행…자체 적발 아닌 ‘보도 보고 인지’

사고가 발생한 기간은 2023년 9월 18일부터 2024년 3월 20일까지 약 6개월간이다.

특히 하나은행은 자체 내부통제 시스템이 아닌 “타 금융기관의 금융사고 공시와 언론보도”를 통해 해당 사실을 뒤늦게 파악했다고 밝혔다.

◆ 산은·기은 이어 시중은행까지…금융권 연쇄 피해 가시화

이번 건은 앞서 산업은행과 IBK기업은행에서 터진 대규모 사기 사건과 동일 인물 혹은 조직에 의한 소행으로 알려졌다.

산업은행은 지난 6일 583억 원 규모의 사기 피해를 공시했으며, 기업은행 역시 지난 20일 94억 원 규모의 금융사고를 공시한 바 있다. 세 은행의 피해 규모를 합산하면 700억 원을 넘어선다.

시중은행마저 동일 수법에 노출된 사실이 드러남에 따라 은행권 전반의 여신 심사 및 사기 방지망 점검이 불가피할 것으로 보인다.

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