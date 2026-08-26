히말라야 눈 녹아 초대형 홍수…네팔 “최소 8명 사망, 400명 실종”

26일(현지시간) 새벽 네팔 수도 카트만두 북쪽에 위치한 라수와 지역에 홍수가 발생해 최소 8명이 사망하고 400명이 실종됐다. 국경을 맞댄 중국 티베트자치구에서도 대규모 인명피해가 발생한 것으로 파악됐다.

AFP통신에 따르면 네팔 관광청은 초기 집계 결과 대규모 홍수로 외국인 291명과 네팔인 93명 등 384명이 실종된 것으로 파악됐다고 밝혔다. 네팔 경찰 당국은 통신에 “현재까지 시신 8구가 수습됐으며, 구조 작업이 진행 중”이라며 “홍수 규모가 커서 많은 마을이 피해를 입었을 가능성이 있다”고 설명했다.

26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 진흙탕 물에 잠긴 집들을 바라보고 있는 주민들 모습. AFP연합

네팔군은 헬리콥터와 재난 대응 인력을 피해 지역에 배치했다. 네팔전력청은 수력 및 태양광 발전 시설을 포함해 약 430㎿ 규모의 발전 설비가 피해를 입었다고 밝혔다. 전력청은 “이번 재해로 발전, 송전, 배전 시설이 손상돼 전력 공급이 중단됐다”고 설명했다.

BBC방송은 “과도한 눈이 녹으면서 보테코시강으로 흘러들어간 것이 원인으로 파악된다”고 전했다. 보테코시강은 네팔 북부 히말라야 산맥에서 시작해 티베트 국경을 지나 흐르는 강이다.



중국 티베트자치구의 지룽현에도 대규모 인명피해가 발생했다고 중국 관영 신화통신은 이날 보도했다. 시진핑 중국 국가주석은 사고 발생 후 “모든 방법을 동원해 실종자를 수색·구조하고, 위험에 처한 주민을 대피시키며, 부상자를 신속히 치료해 인명피해를 최대한 줄이는 것이 급선무”라며 “모니터링과 조기경보를 강화하고 과학적 구조에 중점을 둬 2차 재해가 발생하는 것을 막아야 한다”고 지시했다.

통신은 “지난해 7월에도 지룽현 인근에서 산사태가 발생해 17명이 실종된 바 있다”며 “6월부터 9월까지 이어지는 몬순 장마는 남아시아 전역에 치명적인 홍수와 산사태를 정기적으로 일으킨다”고 설명했다.

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