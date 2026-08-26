용산공원 합의 불발… 대안부지 ‘탄천’ 급부상

金 “오해는 풀어… 吳시장 제안 검토”
吳 “재개발 용적률 1.2배 완화 제시”
7.3만호+α 공급서 용산 일단 제외
김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 서울 주택 공급난 해소를 위해 용산공원을 활용하는 문제로 26일 다시 만났지만 간극을 좁히지 못했다. 김 장관은 용산공원 활용 여부는 공론화 과정을 거쳐 판단키로 하고, 오 시장이 용산공원 대안으로 제시한 탄천 물재생센터 등 다른 부지에 대해서도 검토해보겠다는 입장을 밝혔다.
김 장관과 오 시장은 이날 서울 중구 한 식당에서 1시간가량 주택 공급과 관련한 논의를 했다. 두 사람이 용산공원 주택 공급 문제를 논의하기 위해 만난 것은 지난 20일에 이어 두 번째다.
정부는 용산공원 내 어린이정원 등 일부 부지를 활용해 청년·신혼부부 주택을 공급하기 원하나 서울시는 역사성과 생태적 가치, 녹지의 중요성을 강조하며 반대하고 있다.
김 장관은 회동 후 브리핑에서 “(용산공원 관련) 의견 접근은 안 되고 있지만 오해는 많이 푼 것 같다”며 “용산공원에 제한적으로 청년·신혼부부용 주택을 건설하려고 한다는 우리의 진심이 좀 전달된 것 같다. (다만) 오 시장이 용산공원 본체를 건드리는 건 안 된다는 입장을 갖고 있다”고 전했다. 그는 “용산공원은 공론화 결과물로 특별법이 개정돼야 가능하다”며 “그렇다고 해도 서울시나 구청 등 지방정부 협력이 돼야만 가능한 것이고, 이런 과정을 거쳐 진행하는 거라 용산공원이 너무 크게 이슈가 돼도 문제”라고 덧붙였다.
오 시장도 서울시청에서 연 브리핑에서 “결론을 내진 못했으나 희망적인 것은 여러 부분에서 의견이 좁혀지는 느낌을 받았다”면서도 “용산공원만큼은 반드시 지켜져야 한다는 말씀을 드렸다”고 했다.
다만 오 시장은 노후화된 강남구 탄천 물재생센터 부지에 청년 주택단지를 포함한 ‘동남권 청년 특화 산업단지’를 조성하는 방안 등을 제시했고, 김 장관도 적극 검토해보기로 하면서 논의에 진전이 있었다. 서울시는 탄천 물재생센터 부지를 활용하면 1만∼1만3000호 공급 물량을 확보할 수 있을 것으로 본다. 이르면 다음달 말 정부가 발표할 ‘7만3000가구+α’ 규모의 추가 공공주택지구에도 용산공원은 포함되지 않을 예정이다. 오 시장은 서울시가 요구한 재개발 용적률 규제를 1.2배까지 완화하는 방안을 국토부가 전향적으로 검토하기로 했다고 밝혔다. 그 경우 4만3000호의 추가 주택공급이 가능하다는 것이 서울시의 추산이다. 김 장관과 오 시장은 다음주 중 3차 회동을 통해 논의를 이어가기로 했다.
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