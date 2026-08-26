장동혁 “제대로 싸울 인재로 당 채울 것”… 당협위장 직선제 강행 시사

국민의힘 장동혁 대표가 26일 취임 1주년을 맞아 쇄신안을 내놨지만 당내 갈등은 좀처럼 잦아들지 않고 있다. 장 대표가 ‘당원 주권 강화’를 앞세워 당협위원장 당원 직선제 추진 의지를 재확인하자 비당권파에서는 사퇴 요구가 다시 터져 나왔다. 당원 중심의 조직·공천 시스템을 구축하고 보수 대결집을 통해 2028년 총선 승리의 기반을 만들겠다는 구상이지만, 쇄신안 발표를 계기로 장 대표 리더십과 당내 주도권을 둘러싼 충돌은 오히려 더 뚜렷해지는 모습이다.

“당심 결집” 강조 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 취임 1주년을 맞아 당원 주권 강화를 골자로 한 쇄신안을 발표하고 있다. 장 대표는 “남은 임기 1년을 새롭게 출발하겠다”며 “결집된 당심을 토대로 민심의 바다로 나아가겠다”고 밝혔다. 최상수 기자

장 대표는 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 취임 1주년 기자간담회를 열고 “지난 1년이 무너진 당을 일으키고 흩어진 보수를 결집하는 시간이었다면, 지금부터는 본격적으로 승리의 교두보를 쌓는 시간”이라며 “제대로 싸울 인재들로 당을 채우겠다”고 밝혔다.



장 대표는 ‘국민의힘 2.0, 4대 혁신 프로젝트’를 추진하겠다고 밝혔다. 당무감사 평가지표를 개선하고 당원 교육을 체계화해 조직관리 시스템을 손질하는 한편 ‘당원주권 2.0 위원회’를 출범시키기로 했다. 국회의원과 광역·기초단체장, 지방의회 의원을 대상으로 한 선출직 평가제도도 새로 만들고 청년·여성의 정치 참여를 확대하기 위한 오디션 방식 등을 평가·공천 시스템에 반영한다는 계획이다.



당내 최대 쟁점인 당협위원장 직선제에 대해서는 추진 방침을 굽히지 않았다. 장 대표는 “당헌·당규에 따라서 당협위원장 연임 여부에 대해 일반당원이나 책임당원의 뜻을 묻겠다는 방향성에 반대하는 의원들은 많지 않다고 생각한다”며 “그 방향성에 대해서는 반드시 필요하고 반드시 해야 되는 일이라는 확고한 신념은 변함이 없다”고 말했다. 다만 “시기와 속도, 방법 등에 대해서 합리적인 기준을 찾아나가는 것이 필요하다”며 “더 폭넓게 의견을 듣고 있는 과정”이라고 했다.



장 대표는 당원 중심의 조직 개편과 함께 보수 진영의 외연 확대도 내세웠다. 그는 “대한민국 건국과 발전이라는 기적의 역사를 인정하는 모든 보수세력과의 연대에도 더욱 힘을 쏟겠다”며 “국민의힘이 진정한 ‘보수의 맏형’으로서 보수 대결집을 이끌어내겠다”고 강조했다. 당원 조직을 재정비하는 동시에 당 밖 보수세력까지 끌어안아 총선에 대비하겠다는 구상이다.



하지만 쇄신안 발표 직후 비당권파에서는 장 대표의 거취를 다시 문제 삼았다. 개혁파 모임 ‘대안과미래’ 간사인 이성권 의원은 페이스북에 “장 대표는 오늘 권한보다 책임을 강조했다”며 “그 말대로 지난 1년의 실패에 대한 책임을 지고 물러나는 것이 민심에 부응하는 유일한 길이자 국민의힘 혁신의 출발점”이라고 주장했다.

국민의힘 장동혁 대표가 취임 1주년을 맞은 26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충탑을 참배한 뒤 방명록을 작성하고 있다. 연합뉴스

같은 모임의 조은희 의원도 “지금 국민의힘에 필요한 것은 말의 성찬이 아니라 당원과 국민의 선택을 다시 받는 전당대회”라며 “정청래식 ‘당원 전능주의’를 흉내 낸 함량 미달의 ‘당원주권 2.0’, ‘가치정당 2.0’ 같은 거창한 구호로 붕괴된 리더십을 덮을 수는 없다”고 비판했다.



친한(친한동훈)계 진종오 의원은 “당원 주권, 당원 중심으로 그럴싸하게 포장한 ‘자기 사람 심기’는 혁신이 아니라 줄 세우기이고 권력 장악”이라며 “지금 국민의힘이 해야 할 진짜 혁신은 징계로 침묵시키는 정당이 아니라 다름을 인정하고 함께 가는 정당”이라고 주장했다. 반면 당권파인 신동욱 최고위원은 “무소의 뿔처럼 가치와 소신을 지켜나가겠다”며 장 대표의 쇄신안에 힘을 실었다.



당협위원장 직선제를 둘러싼 우려도 여전하다. 영남권의 한 의원은 “당협위원장이 지방의원 공천 등 지역에서 행사하는 권한이 큰 만큼 현역 의원이 당협위원장을 맡지 못하게 될 경우 당내 분란이나 세력 다툼으로 이어질 수 있다”며 “이미 의원총회에서 반대 의견이 모였는데도 당대표가 추진 의지를 강하게 밝히면서 결국 국민에게 또다시 당내 다툼으로 비칠까 우려된다”고 말했다. 당내 갈등은 27∼28일 열리는 국민의힘 연찬회에서 다시 맞부딪힐 수 있다. 의원 전원이 참석하는 자리인 만큼 당협위원장 직선제와 비당권파 의원 징계, 장 대표 리더십 문제 등이 자연스럽게 거론될 수 있어서다. 정점식 원내대표의 초청을 받은 박근혜 전 대통령은 27일 연찬회 참석을 확정했다.

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