코르티스 데뷔곡 '왓 유 원트', 1억 스밍 달성…1년 만에

신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'의 데뷔곡 '왓 유 원트(What You Want)'가 1년 만에 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 1억 스트리밍을 넘겼다.

코르티스. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

26일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 코르티스가 작년 8월 낸 미니 1집 타이틀곡 '왓 유 원트'는 지난 24일 기준 스포티파이 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. '고!(GO!)', '패션(FaSHioN)', '레드레드(REDRED)'에 이은 팀 통산 네 번째 기록이다.

코르티스는 미국 빌보드 차트에서도 호성적을 유지 중이다. 이날 공개된 최신 차트(8월 29일 자)에서 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 메인 앨범차트 '빌보드 200' 155위로 15주 연속 진입했다. 세부 차트인 '월드 앨범'에서는 '그린그린'과 미니 1집이 각각 2위와 6위에 올랐다.

한편 코르티스는 지난 24일 멤버 전원이 곡 작업에 참여한 신곡 2곡을 더한 미니 2집 확장판 '그린그린_플레이익스텐디드(GREENGREEN_playextended)'를 발매했다.

<뉴시스>

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