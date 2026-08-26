경산서 실종 中유학생 살해 피의자, 여장한 채 동대구역까지 이동

경북 경산에서 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의(살인 등)로 긴급체포된 30대 중국인 남성 정모 씨는 범행 직후 여장(女裝)을 하고 얼굴을 가린 채 동대구역까지 이동한 것으로 드러났다.

26일 경북 경산경찰서는 정씨가 지난 20일 오전 2시쯤 피해자와 함께 자신의 주거지로 들어가는 모습을 폐쇄회로(CC)TV 화면 등을 통해 확인했다.

20대 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받는 용의자 A 씨가 지난 25일 경찰에 체포돼 경산경찰서로 압송되고 있다. 뉴스1

두 사람이 주거지로 들어갈 당시 정씨가 피해자를 강압적으로 끌고 가는 모습은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.

이후 정씨는 혼자 여성 옷을 입고 모자 등으로 얼굴을 가린 채 주거지를 빠져나온 것으로 조사됐다.

그는 동대구역까지 이동했으며, 특정 시점에 피해자의 휴대전화 전원을 끈 사실이 파악됐다.

경찰은 동대구역으로 이동한 정씨가 일대 화장실에서 옷을 갈아입고 다시 주거지로 돌아가는 모습도 확인했다.

경찰은 정씨의 이런 행동이 수사에 혼선을 주기 위한 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 "사건 초기에 경찰을 속인 점을 고려해 공무집행방해 혐의를 적용할 방침"이라고 말했다.

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