'환승연애' 김보현, 연상 직장인과 결혼 계획…"내년 목표 준비 중"

'환승연애'에 출연했던 김보현이 내년 결혼을 목표로 준비 중이라고 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '보현'에는 '20만 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김보현. 유튜브 캡처

영상에는 유튜브 채널 구독자들의 질문에 답하는 김보현의 모습이 담겼다.

김보현은 "아시는 분들도 많을 것 같은데, 지금 (남자친구와)잘 만나고 있다"며 "1년 반 정도 만났다. 남자친구는 연상이고 일반 회사원"이라고 밝혔다.

이어 "내년 결혼 목표로 준비 중"이라며 "30살 넘고 결혼에 대해 생각을 많이 하게 됐다"고 결혼 소식을 알렸다.

2세 계획에 대해서는 "딩크는 아니지만 (자녀 계획은) 아주 먼 미래"라고 했다.

그는 '환승연애' 출연진들과 연락을 하냐는 물음엔 "최근에는 한 적이 없다"며 "연락 자체를 잘 안 한다. 하루에 카톡이 0개일 때도 많다"고 답했다.

다시 돌아가도 '환승연애'에 출연할 생각이 있냐는 질문엔 "출연 직후에 너무 정신적으로 시달리고 힘들 때는 안 나간다고 했는데, 돌아가면 출연할 것 같다. 지금 다시 나가면 재미있을 것 같다"고 말했다.

김보현은 2021년 방영된 '환승연애' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다. 현재는 유튜버이자 인플루언서로 활동 중이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지