이준석 개혁신당 대표 전격 사퇴…“한 사람의 당원으로 할 일 하겠다”

개혁신당 이준석 대표는 26일 6·3 지방선거 패배 등에 대한 책임을 지고 대표직에서 전격 사퇴했다.

이 대표는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지방선거 이후 석 달 남짓, 당의 자강과 쇄신을 위한 고민과 제안을 해왔으나 당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했다”며 “오늘 개혁신당 대표직에서 물러난다”고 밝혔다.

개혁신당 대표인 이준석 의원이 26일 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 대표직 사퇴를 발표한 뒤 회견장을 빠져 나가고 있다. 연합뉴스

이 대표는 “누구의 탓도 아니다. 설득해내지 못한 책임은 전적으로 대표인 저에게 있다”고 강조했다.

이 대표와 함께 이주영 정책위의장, 김정철·김성열 최고위원 등 당 지도부도 지방선거에 대한 책임을 지고 총사퇴하기로 했다. 개혁신당은 당분간 천하람 당대표 직무대행 겸 원내대표 체제로 차기 지도부를 구성하기 위한 준비에 나선다.

6·3 지방선거에서 개혁신당은 광역단체장·기초단체장 등 다수의 후보를 냈지만 기초의원 1석을 확보하는 데 그쳤다. 특히 부산시장 선거 과정에서 정이한 후보가 피습 자작극을 벌인 것으로 드러나면서 개혁신당 책임론이 불거졌다.

이 대표는 기자회견에서 “우리 앞에는 미룰 수 없는 정치 일정이 놓여 있다. 정치의 시간은 누구를 기다려 주지 않는다”라며 “방향에 대한 합의 없이 그 일정을 맞을 수는 없다고 판단했다”고 설명햇다. 그는 이어 “제가 오히려 당내 다른 구성원들이 하고자 하는 일을 가로막고 있었다면 그 자리를 비우는 것이 제가 당을 위해 선택해야 할 길이라고 생각했다”고 부연했다.

이 대표는 “한 사람의 당원으로, 동탄2신도시의 국회의원으로 제자리에서 할 일을 하겠다”며 “뒤이어 당을 이끌어 갈 분들께는 더 큰 힘을 실어 주시기를 부탁드린다”고 했다.

개혁신당 당헌·당규는 별도의 비상대책위원회 규정을 두지 않고 있다. 대표 사퇴 등에 따른 궐위 시에는 그 잔여 임기에 따라 전당대회 득표순으로 직을 승계하거나 60일 이내에 임시전당대회를 개최하도록 규정하고 있다.

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