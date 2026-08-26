박수홍, 비행기 지연 민폐 논란 사과…"변명의 여지 없다"

방송인 박수홍이 가족으로 인해 비행기 출발이 지연된 데 대해 직접 사과했다.

박수홍은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다"며 "많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다. 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

방송인 박수홍. 다홍이랑엔터테인먼트 제공

그는 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다"며 "긴 비행 시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자 분께 전달드렸다"고 설명했다.

이어 "기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다"며 "이는 전적으로 항공관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"고 했다.

그러면서 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.

앞서 한 온라인 커뮤니티에는 '박수홍 내렸다 탔다 논란. 대한항공 1시간 지연'이라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자는 지난 23일 인천에서 괌으로 향하는 항공기에서 박수홍 가족의 하차 의사 번복과 수하물 재처리로 출발이 1시간 가량 지연됐다고 주장했다. 해당 항공편에는 200여 명의 승객이 탑승한 것으로 알려졌다.

이를 두고 온라인에서는 "다른 승객들에게 민폐", "개인 전세기도 아닌데 이런 경우가 있냐"라는 비판이 나왔다. 반면 같은 항공편에 탑승했다는 승객이 박수홍이 기내에서 사과하는 영상을 공개하면서 "과도한 비난은 자제해야 한다"는 반응도 나왔다.

논란이 이어지자 박수홍은 이날 직접 사과문을 내고 승객과 항공사 관계자들에게 사과했다.

<뉴시스>

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