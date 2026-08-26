경찰, 경산서 실종된 中유학생 살해 혐의 30대 중국인 남성 조사 본격 착수 [사건수첩]

경찰이 경북 경산에서 실종된 20대 중국인 여성 유학생 A씨를 살해한 혐의로 검거된 30대 중국인 남성 정모 씨를 상대로 본격적인 수사에 착수했다.

경북 경산경찰서는 26일 오전 9시쯤부터 정씨를 상대로 범행 동기 및 구체적인 경위 등을 조사하고 있다고 밝혔다.

20대 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받는 피의자 A 씨가 지난 25일 오후 경찰에 체포돼 경산경찰서로 압송되고 있다. 뉴스1

경찰에 따르면 정씨는 전날 오후 7시 29분쯤 경산 하양읍 노상에서 체포된 뒤 현장검증 등을 거쳐 같은 날 오후 11시 50분쯤 경산경찰서로 호송됐다.

경찰은 조사 결과를 토대로 구속영장을 신청할 방침이다.

경찰은 A씨의 정확한 사망 원인과 시점 등을 확인하기 위해 부검을 진행할 계획이다. 부검 일정은 조율 중이다.

부검 등이 끝나면 A씨 시신은 유족에게 인계될 예정이다.

경찰은 A씨 사망 소식을 국내 타지역에 있는 A씨 친인척에게 전했다고 설명했다.

피의자 정씨는 중국 국적의 직장인으로 알려졌다.

숨진 A씨의 지인 등에 따르면 A씨는 과거부터 정씨와 알고 지내던 사이로 전해졌다.

앞서 경산 지역 한 대학원에 다니는 중국인 유학생인 A씨는 실종된 지 닷새 만인 지난 25일 오후 정씨 집안에서 숨진 채 발견됐다.

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