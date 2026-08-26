중국산 ‘발암물질 범벅 배추’ 논란에…식약처 “최근 수입 8건 검사 결과 모두 불검출”

중국 일부 지역에서 배추의 신선도를 유지하기 위해 1군 발암물질인 포름알데히드를 사용한 사실이 확인된 가운데, 최근 국내에 수입된 중국산 배추에서는 포름알데히드가 검출되지 않은 것으로 나타났다.

중국 허베이성 캉바오현에서 배추 신선도 유지를 위해 WHO 지정 1군 발암물질인 포름알데히드 용액을 불법 사용한 사실이 확인돼 현지 당국이 수사에 착수했다. 중국의 한 블로거가 촬영한 영상 캡처. 연합뉴스

식품의약품안전처는 지난 24일부터 수입 신고된 중국산 배추 8건을 검사한 결과 모두 포름알데히드가 검출되지 않았다고 26일 밝혔다.

식약처는 중국 현지에서 이른바 ‘포름알데히드 배추’ 논란이 불거진 이후 중국산 배추가 수입될 때마다 통관 단계에서 포름알데히드 검사를 실시하고 있다.

앞서 중국 현지 매체 보도에 따르면 허베이성 장자커우시 캉바오현 당국은 현지 배추 수매 과정에서 포름알데히드 용액이 사용됐다는 의혹을 조사한 결과 실제 사용 사실을 확인했다고 발표했다.

포름알데히드는 포르말린의 주성분으로, 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 사람에게 암을 일으킬 충분한 근거가 있는 ‘1군 발암물질’로 분류하고 있다. 중국에서도 식품안전법과 농산물품질안전법 등에 따라 식품 생산·가공 과정에서 포름알데히드를 사용하는 행위가 금지돼 있다.

식약처는 중국산 배추뿐 아니라 배추김치와 절임배추에 대해서도 안전성 확인에 나섰다. 현재 제조업소별 검사를 진행하는 한편 국내에 유통 중인 중국산 배추와 배추김치, 절임배추를 수거해 포름알데히드 검사를 실시하고 있다.

중국 현지에서 문제가 된 포름알데히드 사용 배추가 실제 국내로 수입됐는지 여부도 중국 정부와 소통하며 확인하고 있다.

식약처는 국내 유통 제품에 대한 검사 결과가 나오는 대로 공개할 예정이다.

식약처 관계자는 “중국의 포름알데히드 사용 배추와 관련한 정보를 지속해서 모니터링하고 있다”며 “검사를 강화해 국민이 안심하고 식품을 섭취할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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