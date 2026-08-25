'나혼산' 측, 전현무 알마티 즉흥 여행 조작 의혹에 "협찬 아냐"

MBC '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 두고 불거진 조작 의혹에 대해 해명했다.

'나 혼자 산다' 제작진은 25일 공식 입장을 통해 "전현무의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 밝혔다.

다만 방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다고 설명했다.

이후 대사관 측에서 이와 같은 문제로 피해를 보는 국민이 많아 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 제작진에게 전했다고 했다.

제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"면서 "앞으로 '나 혼자 산다' 제작진은 좀 더 세심하게 살펴 방송을 제작하겠다"라고 밝혔다.

'나 혼자 산다'는 지난 14일과 21일 전현무가 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠나는 에피소드를 공개했다.

당시 방송에서 전현무는 인천국제공항을 찾아 출발 시간이 맞았던 카자흐스탄의 알마티를 여행지로 결정하고, 현장에서 항공권을 발권했다. 이어 숙소와 렌터를 마련해 1박2일 여행을 즐겼다.

그러나 방송 이후 일부 시청자들은 출연자인 전현무뿐만 아니라 여러 스태프가 동행하는 해외 일정을 즉흥에서 결정할 수 있느냐며 의구심을 표했다. 스태프 전원의 항공권과 현지 이동 수단 등이 사전에 필요하다는 지적이다.

특히 전현무가 알마티 국제공항에서 40분 만에 렌터카를 빌려 운전하는 장면은 논쟁을 불렀다. 해당 장면을 본 일부 시청자들은 카자흐스탄에서 한국 운전면허증을 사용하려면 번역·공증 등 별도의 준비가 필요하다며 현장에서 바로 대여하는 것이 쉽지 않을 것이라는 의견을 내놨다.

여기에 알마티시는 지난 21일 공식 페이지에 전현무가 출연한 '나 혼자 산다' 해당 방송 분을 소개하며 "카자흐스탄 촬영은 알마티시 관광국의 지원을 받아 조직됐다"고 밝히면서 조작 의혹이 일파만파 확산됐다.

<뉴시스>

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