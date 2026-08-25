20대 중국인 유학생 엿새째 실종…경찰 소재 파악 나서

경북 경산의 한 대학에서 유학 중인 20대 중국인 여성이 실종돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.



해당 여성은 실종 당일 대중교통을 이용해 대구로 이동한 뒤 엿새째 연락이 끊긴 것으로 나타났다.

경북 경산경찰서. 연합뉴스

25일 경찰 등에 따르면 지난 21일 지역 대학원 소속 학생인 중국인 여성 A(25)씨가 실종됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.



앞서 A씨는 지난 14일 대학원 졸업 수료증을 받기 위해 입국한 상태였다.



하지만 그는 졸업 수료증을 받기로 예정된 전날인 20일 밤부터 가족과 연락이 끊기는 등 실종 상태가 됐다.



당시 A씨의 마지막 행적은 동대구역이었던 것으로 나타났다.



경찰은 다음날 A씨의 한국인 지인으로부터 실종신고를 접수하고 동대구역 일대를 수색했으나 A씨를 찾지 못했다.



최근 중국 현지 소셜미디어(SNS)에는 A씨의 가족이 쓴 것으로 추정되는 글이 잇따라 게시됐다.



게시글에는 실종된 A씨를 찾을 수 있도록 도와달라는 취지의 내용이 담겼다.



A씨와 같은 학교 학생들도 해당 내용의 글을 국내 SNS에 게시한 상태다.



경북 경산경찰서는 A씨에 대한 소재를 파악하기 범죄 연루 여부 등 모든 가능성을 열어놓고 수사 중이다.

<연합>

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