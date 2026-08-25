“대입 개편 전 마지막 수능”… 9월 모평 졸업생 비율 역대 최고치

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가에서 졸업생 응시자와 사회탐구(사탐) 지원자가 역대 최고치를 기록할 전망이다. 2028학년도 수능부터 개편된 대입제도가 적용되면서 졸업생들이 몰린 것으로 분석된다.



26일 한국교육과정평가원에 따르면 9월2일 실시되는 모의평가 지원자는 50만128명이다. 6월 모의평가보다 1만1785명 늘었고 작년 9월 모의평가에 비해서는 1만5772명 감소했다. 이 중 재학생은 38만8203명(77.6%)으로 작년 9월 모의평가보다 2만2007명 감소한 반면, 졸업생 등(졸업생+검정고시생)은 11만1925명(22.4%)으로 1년 전보다 6235명 늘었다.

2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수가 시작된 지난 24일 경기도 수원시 장안구 수원교육지원청에서 수험생들이 원서 접수를 하고 있다. 연합뉴스

평가원이 접수인원 통계를 공개한 2011학년도 9월 모의평가 이후 졸업생 수 및 전체 수험생 대비 졸업생 비율도 역대 최고치라고 종로학원은 밝혔다. 이는 2028학년도 수능부터 국어·수학·탐구 선택과목이 없어지고 내신이 5등급제로 전면 개편되는 영향으로 풀이된다. N수생들이 사실상 ‘마지막 수능’으로 인식하면서 대거 유입한 것이란 분석이다. 또 지역의사제 도입으로 의대 입시 문호가 확대된 점도 상위권 N수생들에게 결정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.



수능에서 자연계 학생이 과탐 대신 사탐을 선택하는 ‘사탐런’ 현상도 두드러질 전망이다. 사탐 지원자는 43만2504명으로, 2026학년도 9월 모의평가 때보다 4만1055명(10.5%) 늘면서 2011학년도 이후 최다로 파악됐다.



반면 과탐 지원자는 20만1060명으로 1년 전보다 4만6366명(18.7%) 줄었다. 임성호 종로학원 대표는 “졸업생들의 강세가 예상된다. 고3 학생들은 수능 점수 예측에서 다소 보수적으로 접근할 필요가 있다”며 “자연계 학생들의 사탐·과탐 선택상황에 따라 수능 최저 충족 등에서 과목 간 유불리가 커질 수 있는 상황”이라고 진단했다.

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