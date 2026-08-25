‘자율 살상 AI 드론’ 띄운 러시아… 우크라 방공지원 똘똘 뭉친 유럽

러시아가 엔비디아의 인공지능(AI) 컴퓨터 칩을 이용해 인간 조종사 개입 없이도 자율적으로 인명 살상이 가능한 드론을 우크라이나 공습에 활용한 것으로 파악됐다. 우크라이나와 러시아 간 ‘드론전’ 양상이 심화하는 가운데, 유럽 등 서방은 우크라이나 방공망 강화를 최우선 과제로 삼고 군사 지원을 확대하기로 했다.



24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 6일 우크라이나 남동부 도시 자포리자의 한 주유소를 공격해 3명의 사망자를 낸 드론의 잔해를 분석한 결과, 탑재된 소형 컴퓨터가 표적 선정에 사용된 것으로 확인됐다고 전문가와 군 관계자의 말을 인용해 보도했다. 해당 컴퓨터 칩은 엔비디아의 상용 제품인 ‘젯슨 오린’인 것으로 조사됐다.

폴란드서 러 불발 드론 전시… 우크라 하늘엔 드론 막으려 그물망 러시아제 샤헤드-136(게란-2) 드론이 24일(현지시간) 폴란드 바르샤바의 성 광장에서 열린 우크라이나 독립 35주년 기념 행사에서 전시되고 있다. 해당 드론은 러시아가 우크라이나를 향해 발사했으나 불발된 뒤 우크라이나군이 회수한 것이다. 아래쪽 사진은 22일 우크라이나 도네츠크 지역 최전선 도시 드루즈키우카의 폐허가 된 아파트 단지 일대에서 러시아제 FPV드론이 대(對)드론망에 걸려 있는 모습. 바르샤바·드루즈키우카=로이터연합뉴스·우크라이나군 제공, AP연합뉴스

우크라이나 당국의 조사에 따르면 올해 5월부터 지난달까지 자포리자에서 운용된 러시아제 드론은 컴퓨터가 전적으로 표적을 정하고 공격 결정을 내려 왔다. 그간 AI 유도 드론은 인간 운용자가 조종하거나, 좌표를 미리 입력해 비행하도록 하는 방식이었다. 그러나 이번 공격에 활용된 드론은 사전에 정해진 위치로 날아간 뒤, AI가 목표물을 식별해 공격한 것으로 조사됐다. 목표물 인근에 도달하자 훈련을 통해 습득한 정보를 바탕으로 프로판가스 탱크를 정확히 선택해 타격한 것이다. 신문은 이 같은 방식이 좌표를 입력해 타격하는 무기보다 정확도가 더 높을 수 있다고 설명했다.



우크라이나 당국은 러시아가 자포리자에서 AI 드론 시험 비행을 하면서 군 모병소 등 군사 시설뿐 아니라 주유소의 가스 탱크 등 민간 시설물도 목표로 삼았다고 주장했다. 우크라이나 국방부도 러시아 점령지인 크름반도에서 완전 자율 AI 드론을 시험해 왔다고 밝힌 바 있다. 미하일로 페도로우 당시 국방부 장관은 지난달 NYT와의 인터뷰에서 해당 시스템이 연료 저장소와 군사 장비를 표적으로 삼았으며, 민간인 사상자는 없었다고 밝힌 바 있다.



국제적십자사 등 인권단체는 AI 무기 사용에 강력한 반대 의사를 표하고 있다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 최근 이른바 ‘살인 로봇’에 대한 국제법상 금지가 필요하다고 촉구한 바 있다. NYT는 “우크라이나 전쟁이 킬러 로봇이 하늘을 누비며 생사 결정권을 행사하는 암울한 미래를 예고하고 있다”고 전했다. 자포리자 방공 사령관인 세르히 미나예우 대령은 “이것은 전 세계를 위협하는 위험”이라며 “몇 년 안에 기계들이 공격 결정을 내리는 영화 ‘터미네이터’ 속 세상에 살게 될 것”이라고 경고했다.

엔비디아. 로이터연합뉴스

엔비디아는 성명을 통해 러시아제 드론에 탑재된 컴퓨터 칩은 민간 소비자용으로 판매되는 저가형 제품으로, 군사용으로 설계된 것이 아니라고 밝혔다. 그러면서 해당 제품군이 러시아에서 판매된 적은 없으며, 중고 시장에서 유통되고 있으나 이를 추적하기는 불가능하다고 덧붙였다.



서방 국가들은 우크라이나 방공망 강화 지원에 나서기로 했다. 우크라이나 독립 35주년 기념일인 이날 수도 키이우를 찾은 앤디 버넘 영국 총리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 ‘의지의 연합’ 정상회의를 주재하고 “우크라이나를 보호하기 위해 우리 방공망 재고를 총동원해야 한다”고 밝혔다. ‘의지의 연합’은 우크라이나 지원을 위한 서방 진영의 국제 협의체다.



회의에 직접 참석한 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장은 엑스(X)를 통해 “EU는 우크라이나 방공망 및 에너지 인프라 지원을 위해 차관 시행을 가속화하고 있다”며 지원을 약속했다. 화상회의로 참석한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 연합의 자체적인 첫 군사훈련을 올해 10∼11월에 실시할 예정이라고 밝혔다.



젤렌스키 대통령은 회의에서 “올해 국방비 270억유로(약 43조5000억원)가 부족하다”며 동맹국들이 이를 분담해줄 것을 요청했으며, 러시아 자금을 우크라이나 국방비로 충당하는 방안을 제안했다.

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