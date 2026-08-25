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韓총리, 吳 '재개발·재건축'에 "청년 주택 공급은 쉽지 않아"

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"막 사회 진입한 청년에게는 사실 좀 부담스러운 가격"

한성숙 국무총리는 25일 오세훈 서울시장이 부동산 공급 대책으로 강조하는 재개발·재건축 관련 "현재 가격이나 여러 조건으로 본다면 청년주택 관련된 부분은 좀 쉽지 않은 부분이 있어 보인다"고 평가했다.

한성숙 국무총리가 25일 국회에서 열린 예산결산특별위원회에서 열린 2025 회계연도 결산 종합질의에 출석해 국민의힘 윤용근 의원의 질의에 답하고 있다. 연합뉴스
한성숙 국무총리가 25일 국회에서 열린 예산결산특별위원회에서 열린 2025 회계연도 결산 종합질의에 출석해 국민의힘 윤용근 의원의 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

한 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 더불어민주당 김남근 의원이 '오 시장의 정비사업을 통해 청년주택이 공급될 수 있나'라고 묻자 "이제 막 초기 진입하는 청년들에게는 사실 좀 부담스러운 가격대"라면서 이같이 답했다.

한 총리는 또 정부의 공급 정책 전반에 대해서도 "청년들, 수요자들에게 어떤 변화가 있을 것인지에 대한 부분이 조금 더 예측 가능하도록 바뀌어야 되지 않을까 한다"고 언급했다.

그는 민주당 조인철 의원이 인구 및 산업의 수도권 집중 문제를 제기하자 "정부의 3대 메가 프로젝트라고 하는, 기업 생태계를 만들고 정주 여건까지 가는 전체적 정책이 정말 중요하다"고 강조했다.

그러면서 "(전체적 생태계가) 모범적으로 잘 만들어지면 새로운 부분의 시대가 열릴 것"이라며 "여기에 정말 미래를 걸고 해야 한다는 생각"이라고 다짐했다.

<연합>


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