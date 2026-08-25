롯데멤버스, 유니온페이와 MOU 체결…멤버십·결제 통합

롯데멤버스가 글로벌 결제 네트워크 기업 유니온페이인터내셔날(Unionpay International)과 글로벌 멤버십 및 결제 서비스 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 전 세계 183개 국가·지역에 구축된 유니온페이의 글로벌 결제 인프라를 롯데멤버스가 보유한 국내 최대 규모의 4,500만 멤버십 네트워크에 결합해 양사 고객에게 더욱 편리한 글로벌 쇼핑 경험을 제공하고 마케팅 시너지를 극대화하기 위해 추진됐다.

25일 잠실 롯데월드타워 113층 EBC에서 롯데멤버스 박종남 대표, 차이나 유니온페이 당위원·부총재 후하오종, 유니온페이 인터내셔날 좡베이 부총재(왼쪽부터)가 글로벌 멤버십 및 결제 서비스 확대 업무협약 기념사진을 촬영하고 있다. 롯데멤버스 제공

롯데멤버스는 지난 7월 유니온페이와 손잡고 중국 현지 고객을 위한 ‘엘포인트 글로벌 멤버십’ 페이지를 오픈하며 협업의 기반을 마련했다. 이번 협약은 백화점, 면세점 등 엘포인트 주요 가맹점과 유니온페이의 협력을 더욱 강화하고 제휴 범위를 그룹 전반으로 넓히는 전환점이 될 전망이다.

주요 협약 과제는 △엘포인트 앱 내 유니온페이 QR 결제 기능 탑재 △유니온페이 카드 발급 시 엘포인트 동시 가입 등이다. 이를 통해 내국인 고객은 해외에서 엘포인트 앱만으로 간편하게 유니온페이 결제를 할 수 있게 되며, 외국인 관광객은 국내 엘포인트 가맹점에서 별도의 절차 없이 멤버십 혜택과 결제 서비스를 동시에 누릴 수 있게 된다. 이외에도 양사는 △엘포인트 회원 및 중국인 관광객 대상 공동 프로모션 △중국 현지 엘포인트 홍보 활성화 등을 진행할 예정이다.

롯데멤버스는 방한 외국인 관광객을 엘포인트 회원으로 유입시켜 제휴사로의 방문을 유도하고 재방문율까지 끌어올린다는 전략이다. 나아가 축적된 글로벌 소비 데이터를 분석해 제휴사에 더욱 정교한 마케팅 인사이트를 제공함으로써 국내 관광 산업 강화에도 기여할 예정이다.

롯데멤버스 박종남 대표이사는 “이번 협약은 국내외 고객의 결제와 멤버십 경험을 하나로 연결하고 양사의 강점을 바탕으로 새로운 고객 가치를 창출하는 의미 있는 출발점이 될 것”이라며, “앞으로도 글로벌 협력을 지속 확대해 국내 관광 및 유통 업계에 새로운 활기를 불어넣는 글로벌 서비스로 자리매김하겠다”고 전했다.

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