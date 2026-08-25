BTS 지민의 소아암 소녀팬 포옹…팬들의 1억원 기부 이끌었다

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 미국 공연에서 소아암을 앓고 있는 어린 팬을 만난 격러한 것을 계기로 팬들의 기부가 이어져 눈길을 끈다.

지민은 지난 15일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴 AT&T 스타디움에서 열린 BTS 공연 중 객석에 있던 10세 소녀 올리비아를 향해 다가갔다.

소아암 투병 중인 올리비아는 아동암 지원 비영리단체 히어로즈 포 칠드런(Heroes for Children)과 유나이티드헬스케어의 협력으로 가족과 함께 공연에 초청됐다.

히어로즈 포 칠드런(Heroes for Children) 홈페이지 캡처

지민은 공연 도중 올리비아를 포옹하고 볼에 입을 맞춘 뒤 키링을 선물했다. 올리비아가 “I got a kiss!”라고 외치며 기뻐하는 모습이 담긴 장면은 히어로즈 포 칠드런의 SNS 등을 통해 공개됐고, 24시간 이내 500만회 이상의 조회수를 기록했다.

이후 BTS 팬덤 ‘아미’의 관심은 기부로 이어졌다. 히어로즈 포 칠드런은 당초 소아암 환아와 가족 지원을 위해 5만달러를 목표로 모금 캠페인을 진행했다. 모금액은 시작 이틀 만에 목표를 넘어섰으며, 지난 20일 기준 8만4000달러를 초과했다. 이는 당시 환율 기준 약 1억1600만원 규모다.

히어로즈 포 칠드런은 “팬들에게 별도의 기부를 요청하지 않았음에도 자발적인 참여가 이어졌다”고 밝혔다. 단체는 이후 목표액을 상향해 더 많은 소아암 환아와 가족을 지원하겠다는 계획을 밝혔다. 현재 단체가 공개한 캠페인의 최종 목표액은 10만달러다.

이번 공연에는 올리비아를 포함해 소아암을 앓고 있는 어린이 5명과 가족들이 초청됐다. 히어로즈 포 칠드런은 이들의 공연 관람 모습을 담은 영상도 공개했다. 단체에 따르면 올리비아는 지민에게 받은 키링을 계속 간직하며 공연을 특별한 경험으로 기억하고 있는 것으로 전해졌다.

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