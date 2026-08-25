tbn경남교통방송, 26일 개국 13주년 특별기획 방송

한국도로교통공단 tbn경남교통방송이 26일 개국 13주년을 맞아 도민 안전과 함께해 온 시간을 돌아보는 특집방송을 진행한다.

25일 tbn경남교통방송에 따르면 이번 특집방송은 ‘도민 안전과 함께한 13년, 안전동행 오디세이는 이어집니다’를 주제로 마련됐다.

tbn경남교통방송 청사 전경. tbn경남교통방송 제공

지난 13년 동안 변화한 경남의 교통 환경과 주민들의 일상을 조명하는 다양한 프로그램을 선보인다.

시간대별로는 오전 7시 ‘출발! 경남대행진’에서 창원 공단 지역의 불법 주정차 문제와 운영 2주년을 맞은 S-BRT(고급 간선급행버스체계)의 성과 및 향후 전망을 집중 점검한다.

이어 오전 9시 ‘스튜디오955’와 오후 2시 ‘TBN차차차’에서는 청취자 참여 이벤트와 트로트 가수 김다나의 축하 무대가 마련된다.

오후 4시 ‘TBN경남매거진’에서는 강기윤 창원시장 등 도내 지자체장들의 축하 메시지와 함께 지역 사회의 변화상을 짚어본다.

퇴근길인 오후 6시 ‘달리는 라디오’는 현장 통신원 및 청취자들과 소통하는 시간으로 꾸며진다.

조용범 tbn경남교통방송 본부장은 “도민들의 응원과 관심 덕분에 개국 13주년을 맞이할 수 있었다”며 “앞으로도 지역 밀착형 방송을 강화하고 교통 및 재난 안전 사고 예방에 앞장서겠다”고 밝혔다.

tbn경남교통방송은 창원·동부경남 FM 95.5MHz, 진주·서부경남 FM 100.1MHz, 거창·함양 FM 107.3MHz에서 들을 수 있으며, 스마트폰 앱 ‘tbn교통방송’으로도 청취 가능하다.

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