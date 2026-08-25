부산 시내버스 노사 임금협상 극적 타결…28일 총파업 피했다

부산 시내버스 노사가 올해 임금협상을 극적으로 타결하면서 28일로 예고됐던 총파업이라는 ‘파국’을 피했다.

부산시는 25일 오전 4시45분 시내버스 노사가 시급을 1만9177원으로 정하고, 전년 대비 5.0% 인상하는 내용의 임금협상을 최종 타결했다고 밝혔다.

성현도 부산시내버스운송사업조합 이사장(왼쪽부터)과 전재수 부산시장, 박성훈 부산버스노조 위원장이 2026년 임금협상에 합의하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

시는 지난해 대법원 통상임금 판결에 따른 임금체계 개선에 노사가 합의하면서 별도의 임금인상은 없었던 만큼 올해는 임금인상률과 물가상승률 등을 고려해 인상률을 결정했다고 설명했다.

노사는 지난해 12월부터 총 9차례 공동노사교섭을 벌였지만 합의점을 찾지 못해 지방노동위원회에 본조정을 신청했다. 이후 제1~3차 특별조정회의까지 이어진 막판 협상에서 지노위가 제시한 5.0% 조정안을 노사가 수용하면서 극적인 합의가 이뤄졌다.

특히 지난해 5월28일 실제 파업으로 이어지면서 시민들이 큰 불편을 겪은 만큼 올해는 파업을 되풀이해서는 안 된다는 데 노사가 공감대를 형성한 것으로 전해졌다.

전재수 부산시장은 이날 노사 교섭현장을 찾아 “시민의 일상과 직결된 시내버스의 안정적인 운행을 위해 노사가 끝까지 대화를 이어가며 합의점을 찾아준 데 감사드린다”며 “앞으로 노사의 목소리에 귀 기울이고 시내버스가 안정적으로 운영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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