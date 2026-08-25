금방, 귀금속 유통·제조·수출입 디지털 통합 추진

귀금속 전문 스타트업 금방주식회사가 금 매입부터 정련·가공·제조, 유통, 수출입, 보관 및 결제에 이르는 귀금속 산업 전반의 디지털 통합을 추진하고 있다고 밝혔다.

금방주식회사는 B2B 귀금속 시장에서 축적한 전국 단위 오프라인 네트워크와 자체 IT 인프라를 결합해 사업 영역을 다각화하고 있다. 회사 측에 따르면 현재 전국 약 1만 2,000개 귀금속 매장 중 6,000곳 이상을 거래처로 확보하며 거래망을 구축했다.

회사는 이러한 B2B 기반을 바탕으로 전통적인 오프라인 거래 관행을 디지털 환경으로 전환하는 데 집중하고 있다. B2B 플랫폼 ‘업스토어’를 통해 사업자 간 도소매 유통을 중개하는 한편, ‘금페이’ 시스템을 도입해 실물 금의 매입, 판매, 예치·보관, 전송, 실물 출고 등 거래 전 과정을 디지털 데이터로 통합 관리한다.

사업 영역 또한 단순 중개를 넘어 제조 및 생산 단계로 수직 계열화하고 있다. 원자재 매입부터 제품화, 유통에 이르는 자체 밸류체인을 수립하고, 국내에서 조달한 금을 정련·가공해 자체 브랜드 골드바를 비롯한 실물 제품으로 생산·공급하고 있다.

국내외 귀금속 시장을 연결하는 수출입 사업도 추진 중이다. 국내에서 확보한 금을 정련·가공해 해외 시장에 공급하는 동시에 해외 공급망과 국내 시장을 연결해 매입-가공-제조-유통-수출입으로 이어지는 통합 밸류체인을 강화한다는 계획이다.

귀금속 공급망 이력 관리를 위한 디지털 기술도 접목하고 있다. 금의 입고부터 매입, 보관, 이동, 가공·제조, 출고 및 거래 과정에서 발생하는 주요 데이터를 디지털화하고 블록체인 기술과 연계해 공급망 이력을 관리하는 방식이다.

아울러 금융권과의 협력을 통해 결제 및 금융 연계 서비스로의 확장도 타진하고 있다. 금방주식회사의 실물 금 보관·유통 인프라에 금융사의 핀테크 기능을 결합해 단순 매매 및 보관을 넘어 보유 자산을 유동화하거나 결제 수단으로 활용할 수 있는 서비스로 확대한다는 계획이다.

회사 측은 올해 하반기 일반 소비자를 대상으로 한 B2C 플랫폼을 공식 선보일 계획이라고 밝혔다. 기존 B2B 인프라와 제조 라인업, 디지털 보안 체계를 일반 고객에게 개방해 개인 고객을 대상으로 한 실물 금 거래·관리 서비스를 상용화할 방침이다.

금방 관계자는 "귀금속 산업은 매입과 제조, 유통, 보관, 수출입 등 각 영역이 분리돼 운영돼 온 시장"이라며 "금방은 B2B 시장에서 구축한 네트워크와 디지털 플랫폼을 기반으로 각각의 과정을 하나의 인프라로 연결하고 있다"고 말했다.

이어 "향후 B2C와 금융 영역까지 서비스를 단계적으로 확대해 사업자와 개인 고객 모두가 금을 보다 편리하게 거래하고 활용할 수 있는 생태계를 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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