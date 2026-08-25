회사에서 부업하고 추가수익 올린다…日 대기업의 ‘사내 투잡’ 제도

일본의 한 대기업이 직원들이 정규 업무를 마친 뒤 다른 부서의 일을 맡아 추가 수입을 얻을 수 있는 ‘사내 부업’ 제도를 도입했다. 외부에서 아르바이트나 부업을 하는 대신 회사 안에서 자신의 전문 기술을 활용하도록 한 것이다.

24일 니혼게이자이신문에 따르면 전자·사무기기 제조업체 코니카미놀타는 지난달 ‘스킬 셰어’ 제도를 시작했다. 각 부서가 사내 시스템에 필요한 기술과 업무 내용, 기간 등을 공고하면 직원이 소속 부서장의 허가를 받아 지원하는 방식이다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

직원은 서류와 면접을 거쳐 선발되면 정규 근무를 마친 뒤 해당 부서의 업무를 수행하게 된다. 보상도 별도로 지급된다. 참여 직원은 기존 급여와 별개로 최대 월 10만엔(약 88만원)을 추가로 받을 수 있다. 근무 시간은 한 달 최대 20시간이며, 한 번 참여하면 최대 3개월까지 다른 부서에서 일할 수 있다. 대상 업무는 IT 기술과 사업기획 등 전문적인 지식과 경험이 필요한 분야로 제한된다.

참여 대상은 비관리직 직원과 퇴직 후 재입사한 시니어 직원이다. 사내 부업 경험이 인사평가나 승진에 직접 반영되지는 않는다. 회사는 정규 업무에 지장이 발생하지 않도록 반드시 본래 부서의 근무시간이 끝난 뒤에만 부업을 하도록 했다.

코니카미놀타가 이 제도를 도입한 가장 큰 이유 가운데 하나는 사내에 흩어져 있는 전문 인력을 효과적으로 활용하기 위해서다. 특정 부서에서는 필요하지만 다른 부서에서는 충분히 활용되지 않는 기술이나 경험을 연결, 인력 부족 문제를 해결하겠다는 취지다. 동시에 직원들이 소속 부서를 넘어 다른 업무를 경험하면서 새로운 기술을 익히고 경력의 폭을 넓힐 수 있다는 점도 기대하고 있다.

일본에서는 최근 부업을 허용하는 기업이 늘고 있다. 인구 감소와 인력 부족이 심해지는 가운데 직원이 본업 외 활동을 통해 새로운 기술을 습득하고 기업 내부에서 인재가 유출되는 것을 막을 수 있다는 이유에서다. 실제로 2025년 일본의 한 조사에서는 조사 대상 기업의 64.3%가 직원의 부업을 허용한다고 답했다.

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