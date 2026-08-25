정부, 올해 공공비축미 40만t 매입…중간정산금 6만원으로 인상

정부가 올해 공공비축미 40만t(톤)을 매입하고 벼 재배 농가에 지급하는 중간정산금을 포대당 6만원으로 인상한다.



농림축산식품부는 25일 국무회의에서 이 같은 내용의 '2026년 공공비축 시행계획 및 2027 양곡연도 정부관리양곡 수급계획'을 의결했다고 밝혔다.

공공비축벼 보관창고에서 관계자들이 온도 습도 등 벼 상태를 체크하고 있다. 연합뉴스

올해 공공비축미 매입 물량은 40만t으로 지난해 43만t에서 줄었다. 이 가운데 가루쌀은 3만5천t 수준이다.



공공비축미 매입 가격은 수확기인 10∼12월 평균 산지 쌀값을 벼 가격으로 환산해 연말에 결정한다. 정부는 매입 직후 농가에 40㎏ 포대당 6만원을 중간정산금으로 지급할 계획이다.



중간정산금은 2017년부터 3만원으로 유지됐으나 2024년 4만원으로 인상된 데 이어 올해 다시 6만원으로 오른다. 농식품부는 최근 산지 쌀값과 현장 의견 등을 고려한 조치라고 설명했다.



올해부터는 친환경 벼 가운데 단백질 함량이 낮은 상위 30% 농가에 매입가격의 최대 5%포인트를 가산하는 우대 지원도 시범 도입한다. 매입한 쌀은 경로당과 무료급식단체 등 취약계층에 공급할 예정이다.



공공비축미 매입 품종은 각 시·군이 사전에 정한 2개 품종으로 제한된다. 지정 품종이 아닌 벼를 출하하면 다음 연도 매입 때부터 5년간 공공비축미 출하가 제한된다.



한편 정부는 올해 10월 말 정부관리양곡 중 쌀 재고가 71만t에 이를 것으로 보고, 공공비축미 매입과 판매, 대여곡 반납 등을 고려해 2027 양곡연도 말 재고를 84만t 수준으로 관리할 계획이다.



농식품부 관계자는 "올해 공공비축과 정부관리양곡 수급 관리를 차질 없이 추진하고 농가 경영 안정과 고품질 쌀 생산 체계 강화에도 힘쓰겠다"고 말했다.

<연합>

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