'폴짝 폴짝' 팔공산에 돌아온 담비와 참매

약 70년간 불법기도터로 쓰이던 팔공산국립공원의 도학동 계곡 부근 불법시설물을 걷어내자 담비와 참매 등 다양한 야생동물이 돌아왔다.



기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 팔공산 기도터를 정비한 뒤 무인센서카메라로 모니터링한 결과, 다양한 야생동물이 계곡을 이용하는 모습이 확인됐다고 25일 밝혔다.



대구 동구에 위치한 팔공산의 도학동 계곡 부근은 70년 전부터 야외 기도터로 불법 이용되는 무속인들에게 유명한 지역이었다.

국립공원공단 제공.

공단은 관계기관과 협력해 점유자의 자진철거와 퇴거를 끌어냈고, 남아있던 그늘막·촛불함·제단 등 불법시설물을 철거했다. 복원 과정에서 폐콘크리트 등 약 356톤(t)의 폐기물이 처리됐다.



이후 공단은 제단 설치에 사용된 작은 자연석도 복원하는 등 계곡 정화 작업을 진행했다.



또 계곡 진입부에 무인계도 시스템을 설치하고 해당 지역을 정기 순찰 지역으로 지정해 불법행위 재발 여부를 점검하고 있다.



생태계 변화도 확인됐다.



멸종위기 야생생물 2급인 담비와 참매가 계곡을 이동하거나 휴식하는 모습이 확인됐다. 담비는 식육목 족제비과에 속하는 포유류다. 참매는 매목 수리과에 속하는 조류다.

팔공산 계곡. 연합뉴스

담비와 참매를 포함해 포유류 6종과 조류 11종 등 총 17종의 야생생물이 팔공산 계곡으로 돌아왔다.



공단은 이를 자연성이 회복되는 긍정적인 신호로 보고 있으며, 생태 관측을 지속해 복원 지역을 관리한다는 계획이다.



주대영 공단 이사장은 "불법시설물을 철거하고 훼손된 계곡을 자연에 돌려준 결과 다양한 야생동물의 이용이 확인됐다"며 "앞으로도 국립공원 훼손지를 복원하고 자연이 스스로 회복할 수 있도록 체계적으로 관리하겠다"고 강조했다.

<연합>

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