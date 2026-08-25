“기괴하고 식욕 떨어져”…누리꾼, AI 메뉴판에 ‘경악’

캐나다 현지의 한 한식당에서 제공 중인 생성형 인공지능(AI)으로 생성된 이미지의 메뉴판. 엑스(X·옛트위터) 캡쳐

생성형 인공지능(AI)으로 만든 음식 이미지를 식당 메뉴판에 쓰는 것을 두고 소비자들의 피로감이 커지고 있다. 과장된 색감과 기괴할 정도로 반듯한 외형이 되려 식욕을 떨어뜨린다는 반응이 나온다.

자신이 캐나다에 거주 중이라고 밝힌 한 누리꾼은 최근 사회관계망서비스(SNS)에 “현지 한식당에 갔다가 충격적인 AI생성 메뉴판을 보고 왔다”며 현지 한식당에서 촬영한 메뉴판 사진을 올렸다.

메뉴판에는 냉면과 막국수, 족발 등 다양한 음식의 이미지가 있었지만 면발이 기괴할 정도로 반듯하고 규칙적으로 표현돼 AI로 생성한 이미지 특유의 이질감이 강조됐다.

누리꾼은 “같이 간 친구는 보기만 해도 속이 메슥거린다고 하더라. 흐린 눈으로 메뉴를 고른 뒤 메뉴판을 엎어놨다”며 “예전부터 있었던 가게였고 맛도 보장된 곳이라 그냥 먹었지만 처음 보는 가게였다면 바로 나왔을 것 같다”고 적었다.

캐나다 현지의 한 한식당에서 제공 중인 생성형 인공지능(AI)으로 생성된 이미지의 메뉴판. 엑스(X·옛트위터) 캡쳐

이어 “이쯤되면 외계 문명이 상상한 지구의 음식 같아진다”면서 “구글 리뷰 찾아보니 예전 메뉴판은 소담하고 정갈해서 더 눈물이 나온다”고 안타까움을 드러냈다.

사연을 접한 다른 누리꾼은 “냉면이 징그럽다”, “기분 나빠지는 이미지다”, “저런 곳은 오히려 가고 싶지 않다” 등의 반응을 보였다.

화제가 된 캐나다 현지 한식당 외에도 많은 식당들이 AI로 생성한 음식 이미지로 메뉴판을 구성하면서 SNS 상에서는 황당함과 불쾌감을 느낀 소비자들의 반응이 이어지고 있는 모양새다.

AI로 생성된 것으로 보이는 우삼겹 구이 이미지. 온라인 커뮤니티 캡쳐

또 다른 누리꾼은 SNS에 자신이 촬영한 한 식당의 AI 생성 홍보물 사진을 공유하면서 “길 가다가 찍었는데 진짜 이상하고 식욕이 떨어진다”고 적었다.

AI로 생성된 것으로 보이는 샌드위치 이미지. 온라인 커뮤니티 캡쳐

일본 누리꾼이 SNS에 올린 한 식당의 AI 생성 샌드위치 이미지가 화제가 되기도 했다. 해당 누리꾼은 자신의 SNS에 “그냥 가게에서 만든 샌드위치 사진을 찍으면 되지 않지 않냐”고 적어 불쾌감을 드러냈다.

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