한국상생제조연합회 “첨단산업에 가려진 민생 제조업 위기…정부의 보호·육성 대책 필요”

사단법인 한국상생제조연합회는 국민의 식탁과 일상을 책임지는 ‘민생 제조업’의 위기가 외면받는 상황에 깊은 우려를 표하며, 정부가 민생제조업을 보호할 실효성 있는 대책 마련을 기대한다고 밝혔다.

한상연은 정부가 말하는 제조업 경기 회복세는 반도체 등 일부 첨단·전략 산업만을 바라본 결과라고 지적했다. 식품, 생활용품 등을 생산하는 민생 제조업 현장은 원자재·에너지 가격 상승, 한정된 유통 판로에서 오는 삼중고 위기를 온몸으로 마주하고 있다고 말했다.

한상연은 최근 중소기업중앙회가 발표한 ‘2026년 8월 중소기업 경기전망조사’ 를 근거로 제시했다. 조사에 따르면 중소제조업 경기전망지수(SBHI)는 80.1로 전월 대비 2.4p 하락했다. 기준선인 100보다 낮아, 현장의 체감경기가 차갑게 식어 있음을 보여준다. 특히 중소기업의 50.7%가 ‘매출 부진’을, 41.1%가 ‘원자재 가격 상승’을 가장 큰 경영 애로로 꼽은 점은 시사하는 바가 크다. 원재료를 직접 구매해 제품을 만드는 제조업에, 매출 부진과 원가 상승은 큰 위기로 이어질 수밖에 없다는 것이 한상연 측 설명이다.

이에 한상연은 민생 제조업체들의 원가 부담, 영업이익률, 가동률 등 실태 정밀조사 방안 수립과 납품대금 연동제 사각지대에 놓인 영세기업 대상 맞춤형 에너지·원가 부담 완화 등 보완책 정교화, 제조업체의 자체브랜드 육성과 유통망 다변화를 포함한 성장 사다리 구축을 정부에 제안했다.

한상연 관계자는 “전체 중소 제조기업의 약 30%를 점유하며, 전체 제조업 노동자 4명 중 1명의 일자리를 책임지는 민생 제조업이 무너지면 국가 경제의 뿌리가 흔들린다”며 “정부가 민생 제조업을 핵심 파트너로 재인식하고, 국내 제조 생태계의 지속가능성을 확보할 실질적인 보호·육성 대책을 추진하길 기대한다”고 말했다.

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